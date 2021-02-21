نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم لمدة 5 أيام فقط بداية من يوم الاثنين القادم 22 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، العثيم من أشهر الأسواق في المملكة العربية السعودية وهو غني عن التعريف، حيث تبلغ عدد فروعه أكثر من 190 فرع في مناطق مختلفة، كما يوفر للمواطنين جميع السلع التي قد يحتاجون لها من السلع الغذائية المختلفة، ويقدم العثيم تخفيضات جبارة ومتميزة دائما حيث تبدأ هذه العروض من يوم الاثنين القادم الموافق يوم 22 فبراير 2021، وسوف تستمر هذه العروض لمدة خمس أيام فقط سارعوا بالشراء للاستفادة من هذه التخفيضات على المواد الغذائية والأجهزة الالكترونية والكهربائية وأدوات المنزل والكثير من المنتجات الأخري، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على تخفيضات العثيم على الكثير من المنتجات المختلفة في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض العثيم على المواد الغذائية المختلفة

سعر البطاطس من نوع لامب وستون الشرائح، هو 6 ريال سعودي لكل كيلو .

سعر لحم الغنم ولحم البقر المفروم، وزن 400 جرام فقط، هو 3 ريال سعودي بدلا من 4 ريال سعودي .

تخفيضات العثيم على الخضار المشكل نوع مونتانا فاين، بوزن 400 جرام فقط، بسعر 3.95 ريال سعودي .

على الخضار المشكل نوع مونتانا فاين، بوزن 400 جرام فقط، بسعر 3.95 ريال سعودي . سعر الزيتون المحشو من نوع كوبوليفا الحجم الصغير، هو 17 ريال سعودي بدلا من 24 ريال سعودي .

سعر الزيتون المحشو من نوع كوبوليفا الحجم الكبير، هو 88 ريال سعودي بدلا من 107 ريال سعودي .

سعر السمك الفيلية النوع الأبيض، بوزن 400 جرام فقط، هو 27 ريال سعودي بدلا من 32 ريال سعودي .

لحم عجل بلدي بدون عظم، بسعر 45.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم عجل بلدي بالعظم، بسعر 35.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم حاشي بالعظم، بسعر 31.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم حاشي طازج بدون عظم، بسعر 41.95 ريال سعودي .

عروض العثيم على الأدوات المنزلية

داينكس قدر ضغط 7 لتر، بسعر 65 ريال سعودي .

قدر ضغط لامبرت 9 لتر، بسعر 79 ريال سعودي .

طقم قدور رويال فورد، بسعر 110 ريال سعودي .

عروض العثيم الاثنين على مقلاة رويال فورد عميقة، بحجم 30 سم، بسعر 39 ريال سعودي .

على مقلاة رويال فورد عميقة، بحجم 30 سم، بسعر 39 ريال سعودي . قدر هوم واي ماريل، بسعر 49 ريال سعودي .

مقلاة نيوفلون 24+، بحجم 26 سم، بسعر 39.95 ريال سعودي .

كاسات كاسا بونيتا 170 مل 6 حبة، بسعر 13.95 ريال سعودي .

عروض اسواق العثيم على طقم قدور كاسا بونيتا 12 حبة، بسعر 159 ريال سعودي .

على طقم قدور كاسا بونيتا 12 حبة، بسعر 159 ريال سعودي . مقلاة نيو فلون مع غطاء، بحجم 30 سم، بسعر 55 ريال سعودي .

طقم قدور سويت هوم غير لاصق 10 قطع، بسعر 149 ريال سعودي .

قدور هوم واي ماربل طقم 9 حبة، بسعر 184 ريال سعودي .

تخفيضات العثيم الالكترونية

جوال سامسونج ايه 42، بسعر 1349 ريال سعودي .

جوال هواوي واي 7 ايه، بسعر 685 ريال سعودي .

عروض اسواق العثيم اليوم على جوال تكنو كي أي 7، بسعر 559 ريال سعودي .

على جوال تكنو كي أي 7، بسعر 559 ريال سعودي . جوال هونر 9 أكس برو 256 جيجا بايت، بسعر 799 ريال سعودي .

شاشة ميكرو دجيت ال اي دي 40، بسعر 549 ريال سعودي .

شاشة دورا ال اي دي 32، بسعر 399 ريال سعودي .

العثيم عروض اليوم على شاشة اورينو ال اي دي سمارت 55، بسعر 1499 ريال سعودي .

شاشة توشيبا ال اي دي 43، بسعر 799 ريال سعودي .

قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم عروض العثيم على الكثير من المنتجات المختلفة في المملكة العربية السعودية، وتستمر هذه العروض لمدة 5 أيام فقط، بداية من يوم الاثنين القادم 22 فبراير 2021 .