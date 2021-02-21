نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كيفية تحميل IGreen store والتعرف على العروض المتاحه بأقل الأسعار ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر برنامج lGreen stoor من أهم وأفضل وارخص التطبيقات التي يمكن توفير الطلبات التي يحتاجها المنزل عن طريق الانتر نت ويعتبر بمثابة إعلان عن أرخص الأسعار التي يتم طرحها في السوق لمدينة الرياض وقابل للانتشار ومن خلاله يتم توصيل الطلب إلى المنزل وحسب السعر المضاف مقابل الصنف.من أرخص الأسعار التي يمكن أن يحصل عليها المستهلك عبر الإنترنت IGreen store ويعتبر اضافه في عالم التسوق. كيفية تحميل التطبيق 1.يتم الدخول على مؤشر البحث العام جوجل. 2.يتم كتابة الرابط من هنا https://we.tl/t-YqlqegDitw 3.يتم تحميلIGreen store من الرابط أعلاه وتسجيل الدخول على التطبيق الذي من خلاله يتم البحث والتعرف على العروض والأسعار المتاحه. 4.عند الدخول إلى تطبيق IGreen store اختيار قائمة للمنتجات والتي من خلالها سوف يتم عرض جميع الأصناف الموجوده والمتاحه على التطبيق والتي يتم عليها العرض بنسبه كبيرة. 5. كما يوجد الصفحه الرئيسيه والتي من خلالها توجد جميع القوائم. 6.قائمة طلباتي والتي منها يام اختيار الأصناف ووضعها على قائمة الشراء. أهم العروض الموجودة يوجد حالياً أكبر عرض على اللحوم الطازجة والمتعددة الأنواع و منها لحم الخروف السواكني والذي تم تحديد سعر على القائمه بمبلغ أربعمائة ريال وهو يعتبر من أجمل وارخص الأسعار الغير موجوده بالسوق بمنطقه الرياض في الوقت الحالي والتي يرتفع عليها الطلب من حيث السعر والتوصيل إلى المنزل ويعتبر من أهم التطبيقات من خلال التسويق عبر الإنترنت.

كما يوجد على قائمة العروض مياه مايلز والمعروفة بحجم مائتان ملي بمبلغ إحدى عشرة ريال سعودي.

كما يوجد على القائمة نوع من أنواع المياه اتين مائتان ملي بمبلغ عشرة ونصف ريال سعودي. وتتوالى العروض ومفاجأت في الأسعار من خلال التطبيق اي جرين ستور طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بخطوات سهلة وبمكونات موجودة في كل بيت

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