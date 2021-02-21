نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية السعودية وتخفيضات حتى 37% على البقالة والسلع الغذائية الطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية السعودية، أسواق عبدالله العثيم هي شركة سعودية، من حيث المبيعات فإن مجموعة عبد الله العثيم ثاني أكبر سلسلة أسواق مركزية في المملكة العربية السعودية ويوجد أكثر من 183 فرعًا في جميع أنحاء المملكة وفي بعض الدول/ المناطق، كما أن لدى هايبر العثيم ماركت فروع في العالم العربي، العثيم لديها ما يقرب من 31 فرعا في السوق في جمهورية مصر العربية ولديها عدد كبير من العملاء. عروض العثيم الطازج اليوم على منتجات البقالة عروض العثيم فقط من العثيم زبدة لورباك غير مملحة، وزن 100 جرام، فقط مقابل 3.95 ريال سعودي بدلاً من 5.75 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين خصم على جبن كرافت شيدر علب، عدد 6× 100 جرام، فقط مقابل 24.95 ريال سعودي بدلاً من 28.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم كريمة بوك للطبخ/ خفق 1 لتر، فقط مقابل 18.95 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية جبن بوك كاسات كريم/ شيدر، عدد 2× 500 جرام، فقط مقابل 19.95 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم قهوة ستار بكس لاتيه، فقط مقابل 10.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال سعودي. عروض اسواق العثيم الطازجة عروض العثيم الاثنين جبن كرافت أصلية، عدد 2× 480 جرام، فقط مقابل 19.95 ريال سعودي بدلاً من 26.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم قشطة بوك قيمر، وزن 125 مل، عدد 3×1 مجاناً، فقط مقابل 6.95 ريال سعودي بدلاً من 8.75 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب جبن بوك موزاريلا مبشور، وزن 1 كيلو جرام، فقط مقابل 24.95 ريال سعودي بدلاً من 39.50 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم تونة قودي، وزن 185 جرام، فقط مقابل 6.50 ريال سعودي بدلاً من 8.50 ريال سعودي.

عروض العثيم جده قهوة كوفيك لاتيه موكا، عدد 10× 24 جرام، فقط مقابل 24.50 ريال سعودي بدلاً من 28.15 ريال سعودي. وصفة سحرية لحرق الدهون بعد تناول الوجبات الدسمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية السعودية وتخفيضات حتى 37% على البقالة والسلع الغذائية الطازجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.