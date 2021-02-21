نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم بنوك الإسلامية في مصر 2021 ومعلومات هامة عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم بنوك الإسلامية في مصر 2021 , تضم مصر مجموعة من البنوك الإسلامية والتي تقوم على نظام الشريعة الإسلامية والقواعد الخاصة بها في التعاملات المالية سواء كان الأمر متعلق بنظام الإقراض وحسابات التوفير، فهذه البنوك بمثابة مؤسسات مصرفية تقوم على جمع الأموال من العملاء والعمل على استثمارها تبعاً للقوانين الدينية.

أهم بنوك الإسلامية في مصر 2021

هناك مجموعة من البنوك الإسلامية والتي تقوم على نظام الشريعة الإسلامية بمصر، حيث يبحث العديد من الأشخاص عن هذه البنوك، نظراً لخضوعها إلى الشريعة الإسلامية، وهي كالتالي:-

بنك فيصل الإسلامي

يعد بنك فيصل الإسلامي من البنوك المعروفة والمشهورة منذ القدم، فهي أسست في مصر عام 1974.

وهذا عندما قام الأمير محمد الفيصل بتقديم فكرة على المسئولين بمصر لبناء البنك، وكانت هذه الفكرة قد حازت على إعجاب الكثير منهم، ومن بينهم مجلس الشعب.

أفتتح هذا البنك سنة 1979، واستطاع البنك استقطاب قاعدة جماهيرية كبيرة من العملاء الباحثين عن التعامل على أسس الشريعة الإسلامية وقوانينها.

ويقوم التوظيف في البنك الإسلامي على كافة الموارد المالية والمدخرات، بالإضافة إلى القيام بتشغيل هذه الموارد بشكل يحقق استفادة كبيرة سواء كان للبنك أو للعملاء.

فالبنك يقوم بتوفير كل الخدمات المصرفية المتوافقة مع القواعد والقوانين الشرعية الإسلامية، وهذا الأمر من شأنه ينتج على استقطاب العديد من العملاء الراغبين في التعاملات الإسلامية.

بنك أبوظبي الإسلامي

بني هذا البنك في جمهورية مصر العربية تحت إشراف الشيخ زايد بن سلطان، وكان الهدف من إنشائه تقديم العديد من الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها.

واستطاع هذا البنك أن يضم العديد من العملاء، وهذا بجانب حصولهم على مجموعة من الجوائز الكبيرة والتي تعبر عن قوة البنك.

وآخر جائزة كانت عندما حصل على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية بمصر لسنة 2020، وهذا الأمر من شأنه يعبر عن مدى احترافية وتطوير البنك بالتعامل بالاعتماد على النظام الإسلامي.

بنك البركة

يعتبر البنك من البنوك التي أسست بمصر منذ مرور 20 سنة، وكان البنك قد تمكن من الانتشار بشكل سريع بين البنوك الإسلامية التي حازت على إعجاب الكثير.

يقوم البنك بتقديم شهادات الاستثمار والصكوك، بالإضافة إلى الخدمات المتعددة.

يحرص البنك على تطبيق القوانين والتعاملات الإسلامية.