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عمر شويل - جدة أهم أسرار لعبة ببجي وشفرات وثغرات اللعبة، يحب الآلاف من الأشخاص هذه اللعبة للاستمتاع بالألغاز الموجودة فيها والتحديثات الجديدة التي تحدث بشكل دائم حيث يوجد العديد من الألغاز والصعاب المختلفة والمتنوعه في هذه اللعبة، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة بشكل تفصيلي.

أفضل الملابس لشخصيات ببجي تعتبر معركة تكتيكيه إذا كنت تقوم بارتداء الجينس الأبيض والسترة ذات اللون الأصفر وبالتالي صيد مكشوف يمكن من استهدافة بشكل كبير خاصة عند ارتداء قبعة بيسبول.

أهم أسرار لعبة ببجي وشفرات وثغرات اللعبة

ملابس منطقة التجميع بجانب بونكا الصناديق إلى الأماكن الموجودة في الجزيرة لمدة دقيقة واحدة وتنتظر دقيقة، وتبدأ اللعب ينبغي عليك استخدام قفازات كبيرة لكي تتمكن من الوصول إلى هناك، وبالتالي ينبغي عليك ارتداء صوته وبنطلون ورائع إذا كنت تقوم بتفريغ في الخريطة.

تقوم بتحديد الوقت المحدد للقفز من الطائرة وهذا ما سوف يخبره لك بعض الأشخاص الموجودين على الطائرة، ولكن يجب عليك الابتعاد عن الأماكن الموجود فيها العديد من اللاعبين وفي حالة إذا كنت تريد أن تموت تقوم بالقفز في المدينة.

أسرار لعبه ببجي

عند الخروج من الطائرة قم بدفع جهاز التحكم وأنت تقفظ نحو الأرض ط-ص لأن هذا يساعدك على الانتقال إلى الأرض بشكل أسرع حيث يقوم البعض بتجهيز الأسلحة استعداد لذبحك لذلك لا داعي للقلق.

يجب تجنب المنطقة الحمراء الموجودة على خريطة وهي تكون قناطر مدفعية ويمكن أن تتعرض لها إذا كنت في مبنى وينبغي عليك التحكم في الخريطة لأنها تقوم بتوضيح لك المكان وسوف تساعدك على رؤية البوصلي لكي تتمكن من الذهاب إلى الأماكن الأمنة.

يجب عليك الحصول على الاسلحة التي تتناسب معك لاستخدامها في العالم الحقيقي مثل المسدسات والبنادق فهي تبقى لمدة قصيرة.