طريقة سحرية لإزالة بقع الشاي عن السجاد بخطوات سهلة

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عمر شويل - جدة طريقة إزالة بقع الشاي عن السجاد بخطوات سهلة تحدث بعض المواقف المفاجئة والتي لا نستطيع وقتها التفكير بشكل صحيح خاصة عند وقوع وجود بقع شديدة على السجاد الموجود في المنزل الذي يصعب التخلص منه وكل سهولة وخاصة بقع الشاي التي تحتاج خطوات محددة لتنظيف السجاد، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة إزالة بقع الشاي عن السجاد خطوات سهلة.

إزالة بقع الشاي عن السجاد

يمكن التخلص من بقع الشاي الموجودة على السجاد وشكل نهائي من خلال تجهيز وعاء وضع فيه ماء ثم إحضار الإسفنج والبد بتنظيف السجادة أو يمكن نقع الإسفنج لمدة 30 دقيقة في الماء البارد ثم افركي بها البقع وتركها حتى تنشف.

يمكنك استخدام مبيض الكلور الأمن على السجاد من خلال وضع القليل منه على قطعة من القماش ويتم تكرار هذه الطريقة مرتين حتى تلاحظي اختفاء البقع بعد ذلك قومي بشطف هذا المكان بالاسفنج والماء البارد واتركيها حتى تنشف.

خطوات تنظيف السجاد

يمكنك تنظيف السجاد من خلال استخدام صودا الخبز عن طريق وضع حقوق من السوداء في وعاء ثم ضعيها في قطع من القماش ابدئي بتنظيف البقع وبعد ذلك اشطفيه بالماء البارد ويتم تكرار هذه الخطوة حتى اختفاء البقع.

يمكن استخدام حمض البوراكس

عن طريق خلطه هذا الحمض في الماء باستخدام فرشاة الأسنان ويتم تنظيفها وبعد ذلك تترك حتى تجف ثم يتم استخدام المكنسة الكهربائية وبعد ذلك يتم شطفها بالماء البارد.

يمكنك أيضا استخدام بيروكسيد الهيدروجين من خلال تجهيز قطعة من الإسفنج ووضع القليل منهم عليها ثم ابدائي تنظيف البقع وتركها لمدة 15 دقيقة وبعد اختفاء البقع الدائم شطفها بالماء البارد ثم ضعي قطعة من القماش ولكن ينبغي عليك في الخطوة الأولى ينبغي بعمل اختبار قبل استخدام هذه الطريقة لتجنب حدوث تلف للسجاد.