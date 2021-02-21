نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على الهواتف الذكية وملحقاته والشاشات الإلكترونية تعود بقوة من جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية تعود من جديد لتقدم عروضها القوية على الهواتف الذكية، والشاشات الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الطازجة سواء لحوم أو دواجن، في جميع فروعها مع عرض ال5 ريال من بنده، ويبدأ العرض من يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، وحتى نفاذ الكمية سارع باقتناء، وشراء العرض قبل نفاذه، من جميع فروعها في المملكة العربية السعودية عروض بنده على الهواتف الذكية وملحقاتها يقدم هايبر بنده عروض ليس لها مثيل على الهواتف الذكية وملحقاته. هاتف سامسونج أي 21 أس، Samsung A21s (2 SIM) (4G)، بسعر 699 ريال بدلاً من 829 ريال سعودي.

هلتف هواوي واي 7 أي، Huawei Y7aK، بسعر 699 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 9 أي، Huawei Y9a، بسعر 1089 ريال سعودي.

هاتف أونور9 أكس لايت، Honor 9X Lite، بسعر 719 ريال سعودي.

هاتف أونور 10 أكس لايت، Honor 10X Lite، بسعر 699 ريال سعودي.

هاتف الكاتيل 3 اكس، Alcatel 3X، بسعر 699 ريال سعودي.

هاتف شاومي ريدمي 9 أي، Xiaomi Redmi 9A، بسعر 349 ريال سعودي.

هاتف لينوفو كي 12، Lenovo k12 Note، بسعر 599 ريال بدلاً من899 ريال سعودي. غطاء أيباد ميني أو غطاء أيباد 2/3/4 إي بوكس، Ebox ipad Mini or 2/3/4 Case، بسعر 10 ريال بدلاً من 19 ريال سعودي.

واقي عدسة الكاميرا لأيفون 8 بلس اكسواند، Xonda Camera Lens TG Phone 8 Plus، بسعر 5 دولار بدلاً من 15 ريال سعودي.

سماعة لون أبيض واوو (3.55 ملم)، Wuw Headphone R42، بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال سعودي.

شاحن سيارة مع كابل سي 1 جولف، Golf Car Cgarger With Cable C1، بسعر 15 ريال بدلاً من 25 ريال سعودي.

كابل مايكرو سريع جولف دايموند، Golf Diamond Micro Fast Cable، بسعر 10 ريال بدلاً من 25 ريال سعودي.

أبل أيباد 7، Apple ipad 7، بسعر 1599 ريال بدلاً من 1849 ريال سعودي.

تابلت لينوفو إم 8، Lenovo Tab M8، بسعر 525 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي تاب تي 515 أي 10، Samsung Galaxy Tab T515 A10، بسعر 825 ريال بدلاً من 1067 ريال سعودي.

تابلت لينوفو إم 10، Lenovo Tab M10، بسعر 629 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.

تابلت الكاتيل 1 تي واي فاي + كيبورد وغطاء قابل للطيء، Alcatel Tab 1T With + keyword And Flip Cover، بسعر 389 ريال بدلاً من 439 ريال سعودي. عروض بنده على الشاشات الإلكترونية تقدم بنده تخفيضات هائلة على الشاشات الإلكترونية في جميع فروعها. تلفزيون توشيبا، Toshiba TV HDR، 58 بوصة، بسعر 1899 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي بالإضافة لخدمة التوصيل المجاني.

تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة، Skywort UC5500، بسعر 2399 ريال بدلاً من 3066 ريال سعودي بالإضافة لخدمة التوصيل المجاني. سماعات بعجلات إمبكس، بسعر 199 ريال بدلاً من 322 ريال سعودي.

تلفزيون دورا، 32 بوصة، 399 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي بالإضافة لخدمة التوصيل المجاني.

ريسيفر ميني نادكو، بسعر 69 ريال بدلاً من 87 ريال سعودي.

تلفزيون ال اي دي أي تي سي، 55 بوصة، بسعر 999 ريال بدلاً من 1423 ريال سعودي. منيو وأسعار مطعم كات لاونج والتواصل مع المطعم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده على الهواتف الذكية وملحقاته والشاشات الإلكترونية تعود بقوة من جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.