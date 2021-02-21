نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقيمات القاضي كرات الزلابيا العوامة على أصولها بنفس الطعم ذهبية مقرمشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنعد لكم لقيمات القاضي بالعسل الأصلية، من أسهل أنواع الحلويات الشرقية بالخطوات السهلة ومكونات أقتصادية سهلة بمقادير سليمة للحصول على نتائج رائعة ناجحة من لقمة القاضي الزلابية المصرية، يمكنك الآن تجربه تلك الوصفة الأصلية في المنزل لتسعدي بها اسرتك حتى تحصلي على ألذ وأشهى لقيمات بخطوات بسيطة وسهلة، وتعتبر من أنواع حلويات الشرقية المنتشرة لدى الوطن العربي كله، ويوجد طرق متعددة لتحضير الزلابية بكل الوصفات وسنجمع لكم كل الطرق في السطور القادمة. مكونات لقيمات القاضي الزلابيا الأصلية كوبان من الدقيق الأبيض للحلويات. كوب من الماء الدافئ. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة. ملعقتان من نشا الذرة. ملعقة صغيرة من ماء الزهر. ربع ملعقة صغيرة من بيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة خميرة فورية حبيبات. ملعقتان من سكر أبيض. كمية من الزيت للقلي والتحمير. مكونات عسل تسقية لقمة القاضي ثلث كوب عسل نحل. كوب ونصف من الماء. كوب سكر أبيض. ملعقة صغيرة زبدة. نصف ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة تحضير زلابية لقمة القاضي الهشة أصنعي الشرابات أولا ولابد أن يكون ثقيل قليلا عن طريق وضع السكر مع الماء حتى الغليان وذوبان السكر.

ثم يوضع عليها العسل ثم يضاف عليها عصير الليمون حتى يثقل قوام العسل ثم يضاف الزبدة مع الفانيليا ويرفع من على النار.

ويترك عسل الزلابية جانبا حتى يبرد ونعد عجينة لقمة القاضي، ثم ينخل الدقيق جيدا بإناء واسع يسمح بالعجن لباقي المكونات معا.

ثم ينخل على الدقيق النشا والملح والبيكنج باودر بعد نخلهم جيدا فوق الدقيق، وتذاب الخميرة في كمية من الماء الدافئ.

ويضاف عليها السكر مع تقليب وتتفاعل حتى تغطى وتترك بمكان دافئ للتخمير، بعد تفاعل الخميرة يضاف عليها الدقيق ويتم عجن معا.

ثم يضاف الماء بالتدريج مع ماء الزهر ويستمر في العجن حتى الحصول على عجينة لينة طرية.

تترك العجينة بمكان دافئ لتختمر تماما لمدة ساعتين وعندما تعلو ويكون وجهها به ثقوب تكون بذلك اختمرت تماما.

في مقلاة عميقة بها الزيت الساخن يتم وضع الزلابيا وتقطيعها في الزيت للحصول على شكل كور متناسقة.

بللي يديك بالماء وأقطعي العجين بها أو ضعي كمية العجين في زجاجة وأصنعي ثقب في غطاء وأنزلي بالعجين في الزيت.

ثم يوضع كرات لقمة القاضي بعد أن تنضج وتكون ذهبية على الجانبين في وعاء يصفى من الزيت في مصفاه.

وينزل بكرا لقمة القاضي في عسل الشربات قطر الزلابية وتخرج في الحال حتى تتشرب العسل. موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية فبراير 2021

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