نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات مانويل من مجلتهم الجديدة للعروض على الأدوات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مانويل كعادته مجموعة مميزة من الخصومات والعروض على العديد من الأدوات المنزلية في مجلة العروض الخاصة به والتي أطلقها مؤخراً، حيث يمكنكم ولمدة عشرة أيام الذهاب لمتاجر مانويل في المملكة العربية السعودية للاستفادة من العروض المميزة والخصومات الهائلة، وفي هذا المقال أقدم لكم نبذة عن تلك العروض والخصومات وعن أنواع المنتجات للاسترشاد بها قبل الشراء. عروض الأجهزة المنزلية الكهربائية من مانويل: يقدم لكم مانويل مجلة عروض خاصة بالأدوات المنزلية تحتوي على الخصومات المتاحة في الوقت الحالي ولمدة 10 أيام: غلاية من الزجاج ماركة كولين سعتها 1.7 لتر بسعر 67 ريال سعودي بدلاً من 93 ريال.

غلاية أنيقة من كليكون بسعر فقط 69 ريال سعودي بدلاً من 90 ريال.

قلاية هواء إلكترونية من ماركة كولين تسع حتى 6.5 لتر بسعر 335 ريال سعودي فقط وكانت قبال الخصم بسعر 450 ريال.

مقلاة هوائية من كليل أون سعتها 2.5 لتر فقط بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 625 ريال.

مقلاة هواء ماركة إمجوي المعروفة تسع 3 لتر بسعر مميز جداً 285 ريال سعودي بدلاً من 460 ريال قبل الخصم.

مكواة بخار من جوبا بسعر 74 ريال سعودي بدلاً من 94 ريال.

مطحنة بن من ماركة مولينكس الشهيرة فقط بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 140 ريال قبل الخصم.

خلاط مع 2 مطحنة من مولينكس 500 وات بسعر 249 ريال سعودي بعد الخصم.

خلاط كهربائي يدوي ماركة مولينكس فقط بسعر 135 ريال سعودي بدلاً من 153 ريال. خصومات وعروض مانويل على الأدوات المنزلية الخاصة بالمطبخ: إبريق للشاي ستانليس ستيل حجم 1.2 لتر بسعر 35 ريال سعودي وحجم 2 لتر بسعر 39 ريال سعودي أما حجم 3 لتر فهو بسعر 45 ريال سعودي الأسعار هنا بعد الخصم.

طقم قدور ستانليس ستيل بسعر 480 ريال سعودي بدلاً من 616 ريال.

كسرولا من شيلد مقاس 16 سم بسعر 35 ريال بعد الخصم ومقاس 18 سم بسعر 39.95 ريال بدلاً من 46 ريال ومقاس 22 سم بسعر 49.95 ريال سعودي بعد الخصم.

طقم قدور 8 قطع من بيستر فقط بسعر 199 ريال سعودي بعد الخصم.

طقم صواني زجاج للفرن مكون من 3 قطع أسطوانية أو مستطيلة بسعر 45 ريال سعودي بعد الخصم.

قلاية عميقة مقاس 28 سم بسعر 46 ريال سعودي بدلاً من 55 ريال. موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

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