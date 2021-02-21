نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض العثيم الأسبوعية من شهر فبراير للعام 2121 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي عروض العثيم الأسبوعية فان أسواق العثيم دائما ما تقدم الكثير من العروض والتخفيضات لعملائها فعليكم أن لا تفووت ذلك العروض الضخمة فانهم يقوموا بتحديد يومين أو اكثر في الأسبوع لعرض المنتجات التي تحصل على خصومات كبيرة عند قيامك بشرائها وان كل من يتردد على فروع أسواق العثيم بالسعودية يعلم جيدا مدي ضخامة ومميزات العروض المقدمة من شركة العثيم وان يتوفر كل ما تحتاجون من سلع سواء غذائية أو أدوات منزلية لديهم لذلك قوموا بمتابعة تلك العروض واستغلالكم الجيد لانتهاز ذلك الفرص للحصول على كل ما تريدون بجودة عالية تابع المقال لتتعرف على عروض ذلك الأسبوع المقدمة من شركة العثيم.

أقوي عروض العثيم الأسبوعية الخاصة بقسم الأدوات المنزلية (أدوات للمطبخ):

لقد وصل سعر فرن امجوي باور الكهربائي 45 لتر المقدم من شركة العثيم بسعر 219 ريال سعودي.

والخلاط كينوود مع المطحنة بسعر 99 ريال سعودي.

صانع الطعام من شركة كينوود 220 فولت بسعر 229 ريال سعودي.

وتشمل العروض أيضا خلاط ماركة فيلبس 400وات بسعر 129 ريال سعودي.

غلاية المياة من ماركة نيكاي 3 لتر بسعر 69 ريال سعودي.

ميكرويف من ماركة كليك وان 20 ل بسعر 259ريال سعودي.

وهناك قسم خاص عروض العثيم الاسبوعية وهي:

أرز ماركة جرين فارمز المصري بوزن 5 كيلو وفقط بسعر 31.65 ريال سعودي . سكر ماركة أبو فهد الناعم بوزن 10 كيلو فقط بسعر 24.95 ريال سعودي. عسل ابيض ماركة الشفاء طبيعي وزن 1 كيلو فقط بسعر 44.95 ريال سعودي. كورن فليكس كلوز أبو ديك وزن 750 رام فقط بسعر 16.65 ريال سعودي. شاي ماركة ربيع اكسبريس 150 باكيت فقط بسعر 15.95 ريال سعودي. مرقة الدجاج من ماجي بسعر 10.95 ريال سعودي. الدجاج المجمد من دو 900 جرام فقط بسعر 104.95ريال سعودي.

عروض لمنتجات متنوعة :

عرض على كيلو اللحمة حاشي بالعظم بسعر 31.95 ريال سعودي فقط.

وكيلو اللحمة الحاشي الطازج خالي العظم فقط بسعر 41.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

وتشمل العروض أيضا اللبن النيدو المدعم فقط بسعر 49.95ريال سعودي.

ويشمل أيضا مساحيق الغسيل مثل ماركة اريال فقط بسعر 51.95 ريال سعودي.

وأيضا يشمل فشطه ماركة بوك 48*170 جم ألكرتونه بسعر 118 ريال سعودي.

وكل ما قدمناه لكم من هذه العروض هناك الكثير من العروض الضخمة الأخري على منتجات كثيرة ف عليك عزيزي العميل متابعة الكتالوجات الصادرة بالأسواق للمزيد من المعلومات .