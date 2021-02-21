شوف عروض بنده الاسبوعية خصومات غير مسبوقة تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية 2021م، قام هايبر بنده بالإعلان عن العروض التي وضعها على منتجاته، فالهايبر وفر فرصة جيدة لمن يرغب في شراء كمية من المنتجات الغذائية وبأرخص سعر، ولذلك فنحن جئنا اليوم لكي نذكر لكم أفضل عروض هايبر بنده. عروض بنده الاسبوعية عروض هايبر بنده على اللحوم تخفيضات بندة اليومية برجر بقري برازيلي وصل سعره إلى 15 ريال سعودي. عروض بندة الاسبوعية بلغ سعر ستروجانوف بقري برازيلي إلى 20 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم سعر كفتة بقري برازيلي بلغ 15 ريال سعودي. تخفيضات بندة الشهرية نقانق بقري برازيلي وصل سعرها إلى 15 ريال سعودي. عروض بنده اليومبلغ سعر 1\2 كيلو من لحم الروستو البقري البرازيلي إلى 15 ريال سعودي. تخفيضات بندة عروض بنده على المنتجات المختلفة تخفيضات بنده بلغ سعر نبتة القصيم أنيسة إلى 5 ريال سعودي. تخفيضات بندة الشهرية تمر سكري رطب محلي سيافا وصل سعره إلى 5 ريال سعودي. خصومات بندة بلغ سعر تمر خلال ذهبي إلى 5 ريال سعودي. تنزيلات بندة بلغ سعر تمر السيافا إلى 5 ريال سعودي. عروض بنده اليوم تمر نبتة علي وصل سعرها إلى 5 ريال سعودي. تخفيضات بندة اليومية تمر سيافا بلغ سعره إلى 5 ريال سعودي. خصومات بنده اقوى خصومات بنده المختارة عروض بنده الاسبوعية جوز الهند المطحون وصل سعره إلى 5 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم سعر الهربس بلغ 5 ريال سعودي. تنزيلات بنده بلغ سعر الجريش إلى 5 ريال سعودي. عروض بنده القرفة المطحونة وصل سعرها إلى 5 ريال سعودي. تخفيضات بنده الاسبوعية المكسرات المشكلة المالحة وصل سعرها إلى 5 ريال سعودي. عروض بنده اليوم الليمون الأسود الكامل بلغ 5 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية اقوى عروض بنده على المجمدات خصومات بنده الشهرية بلغ سعر قلوب دجاج الوطنية إلى 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 7.25 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليوم سعر سيفان دجاج وصل إلى 5 ريال سعودي، بدلاً من سعر 10.50 ريال سعودي. عروض بندة الاسبوعية قوانص دجاج الوطنية وصل سعرها إلى 5 ريال سعودي، بدلاً من سعر 7.25 ريال سعودي. تخفيضات بندة اليومية كبد دجاج اليوم بلغ 5 ريال سعودي، بدلاً من سعر 8.75 ريال سعودي. طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة وطريقة تحضير عجينة الجلاش

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