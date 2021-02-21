نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وشاشات التلفزيون في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم بداية العام للأسبوع الرابع على التوالي تقدم مجموعة من العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وكل ما يخطر على بالك، ويمكن أن تحتاجين إليه يوماً في بيتك بأفضل الأسعار وأجود الخامات، ومع قرب حلول شهر مارس وعيد الأم تقدم مجموعة أسواق العثيم عروض هائلة على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وشاشات التلفزيون والتي تمثل فرصة عظيمة للتسوق واغتنام هذه العروض في شراء هدية عيد الأم، وكل عام وكل الأمهات بخير، وذلك ما تسعى له دائما الشركة وفقاً لبرنامج اكتساب العثيم . عروض العثيم على الأدوات المنزلية للأسبوع الرابع: قدر ماينكس سعة 7 لتر يبدأ من سعر 65 ريال سعودي وحتى 89 ريال لسعة 11 لتر.

طقم قدور رويال فورد بسعر 110 ريال سعودي.

طقم قدور سويت هوم غير لاصق 10 قطع بسعر 149 ريال سعودي.

مقلاة رويال فورد عميقة مقاس 26 سم بسعر 32 ريال سعودي، ومقاس 30 سم بسعر 39 ريال.

قدر هوم واي ماربل بسعر 49 ريال سعودي.

طقم مقلايات نيو فلون مقاس 24 سم و26 سم بسعر 39.95 ريال سعودي.

طقم قدور فالبرو 12 قطعة بسعر 189 ريال سعودي.

طقم كاسات بونيتا 6 قطع بسعر 13.95 ريال سعودي

طقم قدور كاسا لومينا 12 قطعة بسعر 159 ريال سعودي.

مقلاة نيوفلون بالغطاء مقاس 30 سم بسعر 55 ريال سعودي.

طقم قدور هوم واي ماربل 9 قطع بسعر 184 ريال سعودي.

طقم حافظ طعام حرارية 3 قطع برنس بسعر 39.95 ريال سعودي.

طقم حافظة طعام 4 قطع نياسا بسعر 85 ريال سعودي. فرن نيكاي كهربائي 45 لتر بسعر 219 ريال سعودي.

خلاط فليبس مع مطحنة بسعر 99 ريال سعودي.

مايكروويف الصيف سعة 20 لتر بسعر 239 ريال سعودي.

مفرمة لحم جيباس بسعر 159 ريال سعودي.

ميكروويف كهربائي هوومر سعة 20 لتر بسعر 209 ريال سعودي.

غلاية ماء كولين زجاج سعة 1.7 لتر بسعر 59 ريال سعودي.

مفرمة ملوخية هومر بسعر 99 ريال سعودي.

خلاط موولين 380 وات بسعر 69 ريال سعودي.

محضر قهوة تركي السيف بسعر 99 ريال سعودي.

صانع طعام هومر كامل بسعر 199 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس بدون زيت بانبكس بسعر 165 ريال سعودي.

فرن ريدبول كهربائي مع جريل سعة 45 لتر بسعر 255 ريال سعودي. عروض الهواتف وشاشات التلفزيون: يقدم العثيم مول عروض هائلة على الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون؛ جوال سامسونك ايه 42 بسعر 1,349 ريال سعودي.

جوال هواوي 7 ايه بسعر 685 ريال سعودي.

جوال تكنو كي أي 7 بسعر 559 ريال سعودي.

جوال هونر 9 اكس برو 256 جيجا بسعر 799 ريال سعودي.

جوال نوكيا 105 شريحتين بسعر 65 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون ميكروديجيت ال أ دي 40 بوصة بسعر 549 ريال سعودي.

شاشة اورينو ال اي دي سمارت 55 بوصة بسعر 1,499 ريال سعودي.

شاشة دورا ال اي دي 32 بوصة بسعر 399 ريال سعودي.

شاشة توشيبا ال اي دي 43 بوصة بسعر 799 ريال سعودي.

شاشة شارب ال اي دي 32 بوصة بسعر 529 ريال سعودي. عروض العثيم اكتساب: عروض الأسبوع الرابع لبداية العام من أسواق العثيم؛ كيس سكر أبو فهد وزن 10 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال.

كيس أرز بسمتي أبو كاس مزه بسمتي وزن 5 كيلو جرام للكيس بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال.

عرض 2 عبوة زيت نباتي العربي وزن العبوة 1.5 لتر بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

علبة دجاج مجمد دو وزن العبوة 900 جرام بسعر 104.95 ريال سعودي بدلاً من 141.95 ريال.

شاي ربيع المذاق الأصلي كيس به 150 باكت بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال.

كيس حليب نيدو بودر وزن 2,250 جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال. كل هذه العروض واكثر متوفرة في جميع فروع أسواق العثيم المنتشرة حول المملكة العربية السعودية من اليوم وحتى 23 فبراير أو حتى نفاذ الكمية فبادروا بالذهاب إلى اقرب فرع لديكم لاغتنام الفرصة. طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة وطريقة تحضير عجينة الجلاش

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وشاشات التلفزيون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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