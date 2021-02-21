نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الألكترونيات هايبر بنده وبنده السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده ، عروض الألكترونيات بنده ، مجموعة العروض المميزة عدد كبير من السلع الإلكترونية المختلفة، يعتبر بنده رائد في مجال الأسواق في المملكة العربية السعودية، ذات قاعدة عملاء واسعة ، سامسونج أي 21 أس 64 جيجا بسعر 699 ريال بدلا من 829 ريال، هواوي 7 أي 128 جيجا بسعر 699 ريال، هواوي واي 9 أي 128 جيجا بسعر 1089 ريال، أونور 9 أكس لايت جيجا بسعر 719 ريال، أونور 10 أكس لايت 128 جيجا بسعر 699 ريال، الكاتيل 3 اكس 128 جيجا بسعر 699 ريال، لينوفو كي 12 بسعر 599 ريال بدلا من 899 ريال، الكاتيل 3 اكس بسعر 699 ريال، شياومي ريدمي 9 أي بسعر 349 ريال.

تخفيضات بنده الاسبوعية

عروض هايبر بنده ، سماعة لون ابيض واوو (3.55 مل) بسعر 20 ريال بدلا من 25 ريال، شاحن سيارة مع كابل سي 1 جولف بسعر 15 ريال بدلا من 25 ريال، كابل مايكرو سريع جولف دايموند بسعر 10 ريال بدلا من 25 ريال، تابلت لينوفو إم 8 بسعر 525 ريال بدلا من 599 ريال، سامسونج جالاكسي تاب 515 أي 10 بسعر 825 ريال بدلا من 1067 ريال، تابلت لينوفو ام 10 بسعر 629 ريال بدلا من 699 ريال، تابلت الكاتيل 1 تي واي فاي + كيبورد و غطاء قابل للطي بسعر 389 ريال بدلا من 439 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

تلفزيون توشيبا 58 بوصة بسعر 1899 ريال بدلا من 2199 ريال، تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلا من 3066 ريال، تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة بسعر 1349 ريال بدلا من 1699 ريال، تلفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة بسعر 999 ريال بدلا من 1204 ريال، تلفزيون تي سي إل أندرويد 55 بوصة بسعر 1599 ريال بدلا من 2199 ريال، تلفزيون دورا 32 بوصة بسعر 399 ريال بدلا من 499 ريال، سماعات بعجلات أمبكس 199 ريال بدلا من 322 ريال، جوجل كروم كاست 3 بسعر 179 ريال بدلا 229 ريال.

عروض هايبر بنده

مكنسة كهربائية كليك أون 1600 واط بسعر 199 ريال بدلا من 265 ريال، مكواة بخار تيفال 1800 واط بسعر 79 ريال بدلا من 129 ريال، مكواة جيباس 65 ريال بدلا من 85 ريال، مكواة بخار عمودية فيليبس بسعر 219 ريال بدلا من 339 ريال، فرن كهربائي كولين 45 لتر بسعر 259 ريال بدلا من 329 ريال، صانعة السندوتشات جيباس بسعر 55 ريال بدلا من 69 ريال.