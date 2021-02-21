انت الان تتابع تفاصيل خبر باقي 4 أيام.. مسابقة الحلم 2021 تعلن انطلاقتها الأولى بـ125 ألف دولار غيّر حياتك الآن مع MBC والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مسابقة الحلم 2021 بشكل رسمي عن انطلاقها في هذا العام بأول جائزة لها وذلك بعد 4 أيام فقط من الآن، وذلك وفق ما أعلن الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، والذي أكد في فيديو نشره الموقع الرسمي للمسابقة الآن أن الحلم انطلقت في عامها الجديد وبـ125 ألف دولار أمريكي في جائزته الأولى.

مسابقة الحلم 2021 تعلن انطلاقتها الأولى بـ125 ألف دولار

هذا وقد أشار الإعلامي مصطفى الأغا في فيديو آخر له منذ أيام، إلى وجود مفاجآت جديدة وكبيرة ومذهلة في مسابقة dream 2021، ومن مفاجآت حلم 21 هو أن هذا العام هو أكبر موسم على الإطلاق منذ بدء المسابقة من 15 سنة، وذلك من ناحية قيمة الجوائز، والتي بلغت 3.5 مليون دولار.

هذا وتحظى مسابقة الحلم 2021 بمتابعات كبرة في الوطن العربي، نظراً لقيمة الجوائز التي تمنحها للمشتركين، والتي كان منها على سبيل المثال نصف مليون دولار وكيلو ذهب في إحدى الجوائز، بل إن أحد المتسابقين بعد اشتراكه بمسابقة الحلم حصل على جائزة قدرها 1 مليون دولار.

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هذا وللإشتراك بمسابقة الحلم هذا العام، فقط ادخل على هذا الرابط mydream.mbc.net وسجل رقم هاتفك بشكل صحيح، واضغط على أيكونة “اشترك الآن” وبعدها سوف تصلك رسالة بشكل فوري تفيد باشتراكك في حلم 2021 وتطلب منك تسجيل إسمك وبلدك، ثم تصلك رسالة أخرى عبارة عن أسئلة يتطلب منك الإجابة عليها.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021

كما يمكنكم الإشتراك في المسابقة من خلال الخطوات التالية: