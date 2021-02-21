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عمر شويل - جدة أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الاندرويد، لعبة فورت نايت من أفضل الألعاب التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة بين الشباب المولع بالالعاب القتالية، حيث أن الكثير يفضل تحميل لعبة فورت نايت على هواتف الاندرويد ولذلك فنحن سنقدم لكم في هذا المقال أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت علي الهاتف الخاص بكم.

افضل طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد

شركة Epic Games هي الشركة المطلقة للعبة فورت نايت وذلك كان في عام 2017م، ومنذ وقت اطلاقها شهدت لعبة فورت نايت انتشاراً كبيراً في جميع بلدان العالم ويوجد لها العديد من المميزات على رأسهم أننا يمكننا تحميلها على أي جهاز ما سواء كان الاندرويد أو الايفون أو البلاي ستيشن أو جهاز الكمبيوتر وكل ذلك ما جعلها العبة الاكثر انتشارالً بين الشباب، فاصحاب الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد يبحثون عن طريقة جيدة لتحميل لعبة فورت نايت هذه اللعبة على هواتفهم، فهي من الألعاب المسلية التي تقضي على وقت الفراغ، ولذلك سنذكر لكم الآن طرق يجب عليك إتباعها لتحميل لعبة فورت نايت.

خطوات تحميل لعبة فورت نايت

اولا علينا الدخول إلى الموقع الخاص باللعبة من هذا الرابط يتم النقر على أيقونة “تحميل اللعبة”، عليكم بالانتظار قليلاً من أجل أن ينتهي المتصفح من عملية تحميل لعبة فورت نايت، ثم البدء في تشغيل ملف APK من الجهازالخاص بك. يجب اتباع كافة التعليمات لكي تنتهي من عملية التنصيب اليدوياً للعبة فورت نايت. وفي النهاية يتم الذهاب إلى القائمة الخاصة بالتطبيقات، والبدء في تشغيل لعب فورت نايت فوراً. وبالطريقة السابقة تكون تمكنت عزيزي القارئ من القيام بتحميل لعبة فورت نايت على جهازك الاندرويد الخاص بك.