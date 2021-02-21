نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في كلوب هاوس ورابط تحميل Clubhouse على الآيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في كلوب هاوس لم يكن بالصعوبة كما يتخيل البعض، لأن تطبيق Clubhouse عكفت إدارة شركة كلوب هاوس عند إطلاقه إن تتخطى عيوب تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي التى تجعل روادها ينفرون منها، لذا فان التسجيل في تطبيق كلوب هاوس لايتضمن سوا خطوات بسيطة تبدأ بـ تحميل تطبيق كلوب هاوس Club House app على أجهزة الأيفون وتلقى الدعوة من الأعضائ المشترك أو إرسالها لهم.

كيفية التسجيل في كلوب هاوس

حدد خطوات التسجيل في كلوب هاوس واستخدمه للتواصل مع الأعضاء المشتركين على النحو التالي:

حمل تطبيق كلوب هاوس على أجهزة الآيفون.

التسجيل في تطبيق كلوب هاوس يكون من خلال دعوة الأصدقاء.

حدد رقم الهاتف للصديق الراغب دعوته

إرسال رسالة له بها رابط تطبيق كلوب هاوس الغرفة المتاحة للتواصل.

متابعة الخطوات المطلوبة حتى التسجيل.

رابط تحميل Clubhouse

رابط تحميل Clubhouse متاح حاليًا على أجهزة آيفون فقط، فلم تطلق شركة كلوب هاوس التطبيق على أجهزة الأندرويد، ولكنها وعدت بتوفيره في أقرب وقت يتم تحميل تطبيق كلوب هاوس في على الأندوريد بما يضمن الوصول لأكبر عدد من المستخدمين في مختلف الدول.

تطبيق كلوب هاوس

تطبيق كلوب هاوس من أشهر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الآن لأنه حديث ويوفر إمكانية التواصل الصوتى بمميزات تتضمن الآمان للمستخدمين، ويحاول تخطي عيوب تطيبقات مواقع التواصل الاجتماعي الآخري لذا يرغب الكثير التواصل على Clubhouse في الآونة الأخيرة.

مميزات تطبيق كلوب هاوس

يتميز تطبيق كلوب هاوس العالمي بعدد أمور أهمها الآتي

إمكانية إغلاق الغرفة ن قبل المشرفين الآمان في بيانات المستخدمين. خدمة التسجيل الصوتي تعتبر مؤقتة ومشفرة وبما يضمن صعوبة اختراقها في حالة الإبلاغ عن أي حادث في الغرفة يتم حذف التسجيل الصوتى.

عيوب تطبيق كلوب هاوس

أشارت دراسة صينية إلى أن هناك عيوب في تطبيق كلوب هاوس أمنية تجعل بيانات المستخدمين عرضة للوصول إليها، مما أثار الجدل حول استخدامه من الخوادم الصينية، وفي النهاية يبقى تطبيق كلوب هاوس من أحدث تطبيقها التواصل الاجتماعي الذي يكون الدخول إليه من خلال دعوة، ولايعرف قوة تشفير الدردشات بداخله.