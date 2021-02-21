نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل تطبيق كلوب هاوس Club House app لينك مباشر.. وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل تطبيق كلوب هاوس Club House app يوم تلو الآخر يرغب الحصول عليه الملايين، باحثين عن رابط تحميل كلوب هاوس مباشر، فيما يستفسر البعض الآخر عن طريقة التسجيل في كلوب هاوس لاسيما أنه أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة وبالتالي لايعلم الكثيرون كيفية التسجيل في تطبيق كلوب هاوس وطريقة استخدامه، ويتميز تطبيق كلوب هاوس بإنه متاح في مختلف الدول بما يسهل التواصل المستمر بين رواده، فضلا عن إنه يصعب حجبه، ويشمل خدمة تسجيل صوتى مشفرة بما تضمن الثقة والآمان لبعض الأعضاء.

أكدت شركة كلوب هاوس الأمريكية أن تطبيق كلوب هاوس متاح فقط على أجهزة الآيفون للتحميل الآن وجاري العمل على أن يتم تحميل تطبيق Club House appعلى أجهزة الأندرويد في القريب.

رابط تحميل تطبيق كلوب هاوس لأجهزة الآيفون العاملة بنظام iOS

نواصل متابعة تحميل تطبيق كلوب هاوس Club House app على الهواتف الذكية الأخرى فور طرحها وتقديم الروابط السريعة لتحميلها.

ما هو تطيبق كلوب هاوس

عرف تطبيق كلوب هاوس Clubhouse بأنه من أجدد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة على الساحة التكنولوجية هو تم إطلاقه منذ سنة على الأقرب، ويتميز تطبيق كلوب هاوس بأنه أنسب للمشاهير ورواد المال والأعمال لكونه يعتمد على الصوت ويتم التواصل من خلال Clubhouse برسائل صوتية من خلال غرفة افترضية تضم الأعضاء في هذه الغرفة لتناول الموضوعات والتواصل حولها من أي مكان بمجرد تشغيل ميكروفوناتهم وإعطائهم إشارة للتحدث.

كيفية التسجيل في تطبيق كلوب هاوس

التسجيل في كلوب هاوس لايستغرق الكثير من الوقت فهو يتم في خطوات بسيطة

تحميل تطبيق كلوب هاوس على أجهزة الآيفون. التسجيل من خلال دعوة أحد الأصدقاء المشتركين في تطبيق كلوب هاوس يمنح تطيبق كلوب هاوس المشترك إمكانية دعوة شخصين فقط من أصدقائه. يحدد المشترك رقم الهاتف الخاص بالصديق المراد دعوته إرسال رسالة للصديق بها رابط التحميل. إتباع الخطوات المطلوبة حتى التسجيل.