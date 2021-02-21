نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو تطبيق كلوب هاوس Club House app العالمي وحقيقية اختراق كلوب هاوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو تطبيق كلوب هاوس Club House app بدأ البحث عنه حاليًا بعد انتشار منشورات عن اختراق كلوب هاوس منذ قليل مما جعل الجميع يتساءلون عن تطبيق كلوب هاوس مايوفره لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تساءل البعض عن تحميل تطبيق كلوب هاوس Club House appلاسيما أنه يعتبر من أكثر التطبيقات العالمية التى يستخدمها رجال الأعمال منذ انطلاقه ورواد التكنولوجيا والمشاهير فهو يضم قرابة 7 ملايين شخص من مختلف الدول يستخدمونها، ويعتمد بشكل كبير على الغرف الافتراضية بالصوت وليس الكتابة، هو ما يجعلهم يتساءلون عن كيفية التسجيل في كلوب هاوس وهى ماتتم عن طريقة دعوة الأعضاء للمشاركة بالغرفة.

تطبيق كلوب هاوس انتشر الحديث عنه هذه الأيام رغم أن أطلقت شركة Alpha Exploration تطبيق كلوب هاوس في مارس 2020، ويعرف بأنه من أفل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في الدول الأجنبية، ويمكن التسجيل في كلوب هاوس من خلال دعوة فقط من الأعضاء للانضمام إلى غرف افتراضية ومناقشات صوتية في العديد من القضايا والموضوعات، لذا فهو يناسب الشركات العالمية في التحاور حول مشروعات وأعمالها اليومية.

وفرت إدارة شركة كلوب هاوس العالمية إمكانية تحميل تطبيق كلوب هاوس Club House app على أجهزة الجوال الذكية من خلال التالي:

إمكانية تحميل تطبيق كلوب هاوس لأجهزة الأيفون العاملة بنظام iOS

وأكدت الشركة إنه جاري العمل على إتاحة رابط تحميل تطبيق كلوب هاوس لأجهزة الأندرويد في أقرب وقت.

اختراق تطبيق كلوب هاوس Club House app

تداولت أنباء منذ قليل عن اختراق تطبيق كلوب هاوس Club House app العالمي مما أدي إلى سرقة بيانات المستخدمين وقلقهم، ولكن تحاول الشركة حل المشكلة في أسرع وقت ، لاسيما أن تطبيق كلوب هاوس Clubhouse قائم بشكل كبير على الصوت، وليس النص، مما يكون أقرب إلى “بودكاست” تفاعلي أو مكالمة جماعية.