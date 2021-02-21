نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فورت نايت على الآيفون أو الأندرويد أو الحاسوب رابط مباشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت، لعبة فورت نايت من أفضل الألعاب التي انتشرت في الآونة الأخيرة، فهي تمتلك العديد من المميزات والتي منها أننا نستطيع تحميلها على الآيفون أو الأندرويد أو الحاسوب ولذلك دعنا عزيزي القارئ أن نذكر لك أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت اى من كان نوع الجهاز الخاص بك.

تحميل لعبة فورت نايت على الآيفون

عليكم بالذهاب إلى الموقع الخاص بgetzeus الخاص بلعبة فورت نايت، من هذا الرابط . وبعد ذلك يتم النقر على زر التحميل الخاص باللعبة المتواجد أمامكم في واجهة الموقع. عليكم بسحب الأيقونة من اليسار حتى يمين الشاشة للبدء في عملية التحميل. يتم الذهاب إلى قائمة الإعدادات، والنقر على تبويب عام. يتم الضغط على خيار الملف الشخصي، ثم اختيار تنصيب zeus.

خطواط تحميل لعبة فورت نايت

وبعد التنصيب لعبة فورت نايت، قم بالبحث عن لعبة فورت نايت. يتم النقر على ايقونة التنصيب اللعبة، وانتظر قليلاً لإتمام عملية التحميل. يتم الذهاب إلى خيار الملف الشخصي من الإعدادات. والعثور على لعبة فورت نايت ENTERPRISE APP. النقر على لعبة فورت نايت، ثم البدء في تشغيل اللعبة من قائمة التطبيقات والبدء في اللعب.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر

يوجد الكثير من الطرق التي من خلالها يمكنكم تحميلها على جهاز الكمبيوتر، ولكن من أفضل الطرق هو استخدام برنامج بلوستاكس:

يتم تحميل برنامج بلوستاكس من هذا الرابط يتم تنصيب البرنامج، ثم القيام بتشغيله بعد الانتهاء من عملية التحميل. عليكم بإتباع كافة التعليمات التي ستظهر أمامك على الشاشة. تحميل Epic Games App مباشرة من بلوستاكس. يثبت التطبيق، وقوموا بالبحث عن لعبة فورت نايت.