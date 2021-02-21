نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات لعبة ببجي واسعار الشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات لعبة ببجي، يوجد لشحن شدات ببجي العديد من الطرق المختلفة فمن خلال شحن الشدات يمكننا تغير الملابس إلى الأحدث وبالتالي تغير الأسلحة أيضاً، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل طريقة لشحن شدات لعبة ببجي.

طريقة شحن شدات ببجي عن طريق الـ ID

على الرغم من أنه يوجد طرق عديدة لشحن شدات ببجي إلا الكثير يفضل الشحن بالـ ID، ولذلك فنحن سنذكر لكم طريقة شحن شدات ببجي:

عليكم بالذهاب إلى الموقع الخاص بشحن شدات ببجى من هذا الرابط. ومن قائمة الدول يتم تحديد “المملكة العربية السعودية”. وبعد ذلك يتم العثور على شدات لعبة ببجي، ثم النقر على أيقونة الذهاب. عليك عزيزي القارئ بأن تقوم باختيار فئة الشدات التي تناسبك من الموقع اللعبة. يتم كتابة ال اي دي في الحقل المتواجد في واجهة الموقع.

كيفية دفع قيمة شدات ببجى

عليك عزيزى القارئ التباع التعليمات التالية حتى تتم عملية الدفع معك بنجاح وتتمكن من الحصول علي عرض الشدات الخاصة بك الذى قمت باختيارة.

عليكم بتحديد طريقة الدفع التي تناسبك، ثم اختيار كمية الشدات. يتم الضغط على أيقونة “الدفع” الموجودة في الجزء الأسفل من الصفحة. يلزم اتباع كافة الإرشادات، من أجل إتمام عملية الدفع. وفي النهاية يتم تشغيل ببجي من أجل عرض الشدات، والانتقال إلى بريد اللعبة من أجل استلامها.

أسعار شحن شدات لعبة ببجي

يبحث الكثير من محبي لعبة ببجي عن أسعار شحن الشدات، وإليكم الآتي:

60+3 شدة بلغ سعرهم 3.69 ريال سعودي. 300+40 شدة بلغ سعرهم 17.99 ريال سعوديّ. 600+90 شدة بلغ سعرهم 36.99 ريال سعوديّ. 1,500+375 شدة بلغ سعرهم 89.99 ريال سعوديّ. 3,000+1,000 شدة بلغ سعرهم184.99 ريال سعوديّ. 6,000+2,400 شدة بلغ سعره 369.99 ريال سعوديّ.

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