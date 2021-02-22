نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات هايبر بنده علي الجوالات وشاشات التليفزيون حتي ٢٣ فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لكم هايبر بنده أقوى العروض والخصومات علي الجوالات والشاشات خلال شهر فبراير فتكون سارية حتى يوم ٢٣ من فبراير في جميع فروع بنده ماركت، فهايبر بنده من أكبر وأشهر الهايبر ماركت في المملكة العربية السعودية والتي تتميز بعروضها الهائلة خاصة فالأجهزة الكهربائية والجوالات ، وتقدم ايضا خدمة التوصيل المجاني لشاشات التليفزيون خلال أيام العرض .

عروض وخصومات هايبر بنده على الأجهزة الإلكترونية وملحقات الجوالات

• سعر شاحن Apple ١٦٩ ريال سعودي بدلا من ١٩٩ ريال، ساعة ذكية roxon بسعر ٢٤٩ ريال بدلا من ٢٩٩ ريال سعودي، سماعة لاسلكية يرو بودي roxon بسعر ٩٩ ريال بدلا من ٢٢٩ ريال سعودي.

• شاحن USB Apple بسعر ٨٥ ريال بدلا من ٩٩ ريال سعودي، شاحن متنقل انكسر بسعر ١٩٥ ريال بدلا من ٢٢٩ ريال سعودي.

عروض هايبر بنده علي الجوالات والهواتف الذكية وشاشات التليفزيون

• جوال إيفون XS Max بسعر ٢٩٩٩ ريال سعودي بدلا من ٥٢٠٩ ريال.

• جوال إيفون Apple ١٢ سعة ٦٤ جيجابايت بسعر ٣٤٩٩ ريال سعودي، وجوال إيفون Apple ١٢ سعة ١٢٨ جيجابايت ٣٧٤٩ ريال سعودي.

• سعر شاشة تليفزيون إيمبكس ٥٨ بوصة ١٠٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٧٩٩ ريال، وشاشة تليفزيون دورا ٥٨ بوصة بسعر ١٢٩٩ ريال بدلا من ١٨٩٩ ريال سعودي.

• شاشة تليفزيون سكاي وورث ٣٩ بوصة بسعر ٥٧٩ ريال بدلا من ٧٩٩ ريال، وسعر شاشة تليفزيون توشيا ٥٠ بوصة ١٣٩٩ ريال بدلا من ١٨٩٩ ريال، مع توفير خدمة التوصيل المجاني لشاشات التلفزيون.

عروض أخرى من هايبر بنده علي اللحوم والأسماك

• سعر نصف كيلو من لحم ستروجانوف بقري برازيلي ٢٠ ريال سعودي، والنصف كيلو من الكفتة البقري البرازيلي بسعر ١٥ ريال، والنصف كيلو من برجر بقري برازيلي ١٥ ريال سعودي.

• سعر النصف كيلو من النقانق البقري البرازيلي ١٥ ريال، والنصف كيلو من للروستو البقري البرازيلي ١٥ ريال سعودي.

• سعر الكيلو من أسماك نسره ٥ ريال سعودي، والكيلو من السردين بسعر ٥ ريال سعودي.