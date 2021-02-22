شوف عوض العثيم الاسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عوض العثيم الاسبوعية وأفضل التخفيضات المقدمة منه، لا شك أن متجر العثيم من أفضل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية، ويوجد له سلسلة فروع في أنحاء المملكة سواء كان في جازان أو جدة أو الرياض وغير ذلك ودعونا نذكر لكم في هذا المقال أفضل التخفيضات المقدمة منه. عوض العثيم الاسبوعية عروض العثيم في السعودية عروض العثم اليوم بلغ سعر سندباد زيت خليك 700 مللي إلى 11.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 13.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الاسبوعية بلغ سعر جرين لاند لبن كامل الدسم إلى 8.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 15.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الشهرية سمك فيليه باسا أبيض وصل سعره إلى 26.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 45.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الاثنين بلغ سعر الجمبري المقشر إلى 39.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 61.95 ريال سعودي. خصومات العثيم اليومية دينا زبدة بقري وصل سعرها إلى 84.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 94.95 ريال سعودي. خصومات العثيم تنزيلات العثيم اليومية فيكتو حليب كامل مجفف وصل سعره إلى 21.50 ريال سعودي، بدلاً من سعر 23.95 ريال سعودي. عروض العثيم الاثنين كيلو اليسر من السكر وصل سعره إلى 7.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 8.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الشهرية بلغ سعر مفروم كندوز بلدي إلى 99.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 109.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الاسبوعية سعر جبن الرومي بلغ 59.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 89.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم خصومات العثيم الاثنين زبدة نيوزيلاندي مستورد وصل سعرها إلى 69.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 94.95 ريال سعودي. عروض العثيم الاسبوعية كونفدنسي دجاج برازيلي وصل سعره إلى 27.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 43.00 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم جبنتي جبن أنواع وصل سعرها إلى 12.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 25.99 ريال سعودي. نسكافيه كلاسيك وصل سعره إلى 59.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 79.95 ريال سعودي. عروض بنده الاسبوعية في السعودية في مهرجان عروض هايبر بنده لشهر رجب

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