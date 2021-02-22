شوف عروض جرير الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70 %

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عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية اقتباسات جرير الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، تعد مكتبة جرير من أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية لأنها واحدة من أقدم الشركات التي تأسست في المملكة العربية السعودية وذهبت بمرور الوقت، وسعت جرير العديد من العروض مع مجموعة واسعة ومتنوعة، ستشارك الشركة أيضًا هذه العروض مع العملاء الذين يرغبون في إجراء عمليات شراء من خلال موقع الشركة على الويب. عروض جرير السعودية خصومات جرير الأسبوعية على أجهزة المنزل: تخفيضات جرير سامسونج Q60T، مقاس85 بوصة، 4K Ultra HD ،QLED (أربع نقاط)، تلفزيون ذكي، أسود، خصم 55٪ فقط مقابل 9899 ريال سعودي بدلاً من 21999 ريال سعودي.

عروض جرير السعودية سامسونج MU 8000، مقاس 82 بوصة 4K الترا اتش دي ال اي دي تلفزيون ذكي اسود، خصم 61٪ فقط مقابل 6999 ريال سعودي بدلاً من 17999 ريال سعودي.

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