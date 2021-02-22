شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم السعودية اليوم توفر العثيم السعودية البضائع، ومن أشهر الأسواق في المملكة العربية السعودية أسواق عبد الله العثيم، وتختص هذه الأسواق ببيع جميع المواد الغذائية أو التجزئة أو الجملة، وقد أنشأت أسواق العثيم مؤخرًا موقعها الإلكتروني والتي يمكن أن تعرض جميع المنتجات المتوفرة في فرع العثيم، يمكن أيضًا مشاركة الاقتباسات الحالية على هذا الموقع، في هذه المقالة سنعرض لك مجموعة من عروض أسواق العثيم المتاحة. عروض العثيم السعودية اليوم خصومات العثيم على ألتسالي والحلويات: تخفيضات الثعيم شاي ربيع الأقوى أكياس، عدد 100 كيس، فقط مقابل 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.75 ريال سعودي.

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فقط من العثيم كورن فليكس بوبينز كوكو بيتز، وزن 750 جرام، فقط مقابل 19.95 ريال سعودي بدلاً من 32.25 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية تنزيلات العثيم على علك باطوق نوفا نعناع حار، عدد 100 حبة، فقط مقابل 7.95 ريال سعودي بدلاً من 13 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية ويفر كونتا بريك بالشوكولاتة، عدد 12× 31 جرام، فقط مقابل 9.95 ريال سعودي بدلاً من 13.75 ريال سعودي.

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بسكوت أمريكانا كوكيز أزرق، عدد 6× 100 جرام، فقط مقابل 8.95 ريال سعودي بدلاً من 13.24 ريال سعودي. عروض بنده الاسبوعية في السعودية في مهرجان عروض هايبر بنده لشهر رجب

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