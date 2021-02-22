نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو السعودية وتخفيضات ساكو لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية وتخفيضات ساكو مستمرة لفترة محدودة، حيث يوجد في ساكو عروض على الأجهزة الكهربائية وكافة مستلزمات المنزل، وهى تشمل مكانس كهربائية وأجهزة العناية الشخصية مثل أجهزة تصفيف وتمليس الشعر، وتتوافر هذه التخفيضات حتى يوم 28 فبراير، ولا تنتهي عروض ساكو عند ذلك بل هناك المزيد من العروض والتخفيضات الكبرى في ساكو السعودية ومنتجات متوافرة حتى نفاذ الكمية.

عروض ساكو

انتهزوا فرصة عروض ساكو السعودية التي لا مثيل لها، وتعرفوا معنا على عروض لفترة محدودة، وخصومات كبرى على أجهزة تجفيف الشعر التي تشمل جهاز تجفيف الشعر من BabyLiss باللون الأحمر، سيراميك، 2400 واط، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في الحرارة، فيُمكن تشغيله بارد أيضًا، وذلك بسعر 319 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي، مجفف الشعر BabyLiss Pro Light باللون الأسود، 2100 واط، يوجد به 6 سرعات، بسعر 139 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي، جهاز تجفيف الشعر من Babyliss باللون الأبيض، 2400 واط، مزود بثلاثة ملحقات إضافية معه، متوافر في عروض ساكو بسعر 259 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو

نقدم لكم تخفيضات ساكو على أجهزة تمليس الشعر المستمرة لفترة محدودة.

جهاز تمليس الشعر 220 فولت من BabyLiss، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 275 ريال سعودي.

جهاز تمليس الشعر BabyLiss تيتانيوم، بسعر 289 ريال سعودي بدلًا من 469 ريال سعودي.

مكواة فرد الشعر BabyLiss، بسعر 369 ريال سعودي بدلًا من 529 ريال سعودي.

جهاز فرد الشعر بالبخار من BabyLiss، بسعر 367 ريال سعودي بدلًا من 459 ريال سعودي.

جهاز تمليس الشعر من BabyLiss، بالإضافة إلى شاشة LCD وأيضًا مشط، وذلك بسعر 247 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

مكواة شعر سيراميك BabyLiss، مزودة بشاشة LED، بسعر 129 ريال سعودي بدلًا من 189 ريال سعودي.

عروض ساكو للأجهزة الكهربائية

مكنسة كهربائية Karcher، قوة 1000 واط، 220 فولت، تنظيف رطب وجاف، بسعر 355 ريال سعودي بدلًا من 394.25 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية Karcher، متعددة الاستخدامات، تنظف السجاد والأرضيات وأسطح النسيج، قوة 1400 واط، 220-240 فولت، تنظيف رطب وجاف، بسعر 989 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

مكنسة وممسحة من Karcher، قوة 460 واط، 240 فولت، تنظف الأرضيات والخشب بكفاءة عالية، بسعر 839 ريال سعودي بدلًا من 985 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية من Karcher بدون حقيبة، قوة 1100 واط، 220-240 فولت، بسعر 379 ريال سعودي بدلًا من 438 ريال سعودي.

Saco ساكو

أكياس فلتر صوفية من Karcher للمكنسة الكهربائية، مصنوعة من 5 طبقات من الصوف، مصممة بحيث تكون ضد التمزق، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من79.75 ريال سعودي.

فوهة يدوية من Karcher، تنظف المفروشات بتقنية فريدة من نوعها، فهى تعتمد في تنظيفها على استخدام مخفض تدفق المياه، بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 120.25 ريال سعودي.