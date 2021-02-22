نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرعاد استخدمه الفراعنة في علاج الكثير من الأمراض وأجراء العمليات وعلاج التشنجات والصرع في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرعاد هذا المخلوق المائي الذي قد يعرفه الكثير منا، ولكن اغلب الناس لا يعرفون فائدة هذا الكائن، لكن في الحقيقة أن الفراعنة عرفوا منذ اقدم العصور فوائده بالنسبة للإنسان.

وفي هذا المقال سوف نتعرف على ماهي هذه السمكة، وكيفية الحصول عليه، أسعاره في السوق، وفوائده وكيفية تناوله.

ماهو سمك الرعاد

الرعاد سمكة كائن بحري أو مائي يعيش الرعاد في مياه النيل ويوجد أيضا في البحار والمحيطات، أي أن الرعاد يوجد منه اسماك تعيش في المياه العذبة ومنه اسماك تعيش في المياه المالحة.

سمكة الرعاد يطلق عليها الناس اسم سمكة الرعاش في مصر، أما في دولة السودان فيطلق على هذه السمكة اسم البرادة، أما اسم هذه السمكة في معجم الحيوان Electric catfish .

شكل سمكة الرعاد

ينتمي إلى نوعية الأسماك ألرخويه أي أن جسمها رخوي، وهي أيضا من الأسماك الطولية ذات الجسم الطولي الأملس الذي لا يحتوي سوء على زعانف ضعيفة لا تستطيع حمايته لذلك أمد الله هذا المخلوق بالطاقة الكهربائية لكي تحميه من أعدائه في الماء ومن الصيادين الذين يحاولون صيده، حيث خلق الله في الأسماك وسائل دفاعية لكل سمكة تحميها من الأسماك الأخري.

وبسبب الطاقة الكهربائية الموجود في هذه السمكة أطلقت عليها هذه الأسماء الرعاش أو الطوربيد أو البرادة وذلك لما تحدثه في جسم الإنسان عند لمس هذه السمكة من الشعور بصدمة كهربائية.

كمية الطاقة الكهربائية الموجودة في جسمه

لن تصدق هذه المعلومة ولكنها الحقيقة هل تعلم أن الطاقة الكهربائية التي تصدر عن جسم هذه السمكة تفوق فولت ألأجهزة الكهربائية المنزلية حيث تتراوح الطاقة الكهربائية الموجودة في جسمها بين 8 فولت إلى 230 وذلك حسب نوع وفصيلة الرعاد لان هذه السمكة يوجد منها حوالى 69 فصيلة تختلف من حيث الشكل والحجم فنجد منها فصائل تشبه ثعبان السمك في طولها.

الرعاد عند الفراعنة

عرف المصريين القدماء هذه السمكة، ورسموها على جدران المعابد والمقابر، واطلقوا عليها الكثير من الأسماء مثل الرعاد والطوربيد، والأغرب من ذلك هو أن الفراعنة عرفوا منذ ألاف السنين فائدة هذا النوع من الأسماك في علاج المرضى وفوائده لجسم الإنسان، فقد استخدمه الفراعنة في أجراء العمليات الجراحية في تخدير المرضى فكانت توضع السمكة في الجزء الذي ستجرى فيه العملية الجراحية في جسم الإنسان فيتعرض جسم الإنسان لصدمة كهربائية يشعر بعضها بتنميل فلا يشعر بالأم الجراحة.

كما استخدم الفراعنة هذه السمكة في علاج أمراض المخ والأعصاب فهي مفيدة جدا في علاج مرضى الصرع والتشنجات.

ومن فوائد هذه السمكة أنها تمد الرجال بالطاقة والحيوية .