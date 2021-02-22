نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 وأول سحب 125.000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عادت مسابقة الحلم للظهور مرة أخرى في ثوبها الجديد 2021، وذلك بعد الانتهاء من سحب الحلم الأكبر نهاية العام الماضي على جائزة مليون دولار أمريكي، والتي فاز بها المواطن المصري المقيم بالرياض “حاتم هيكل”، ليُعلن مقدم المسابقة الإعلامي البارز “مصطفى الأغا” عبر برنامجه صدى البلد، عن الانطلاقة الجديدة على جوائز هي الأضخم والتي تخطت حاجز الـ 3.5 مليون$، وسط توقعات بارتفاع أعداد المشتركين في ظل تزايد الطلب على المشاركة من جميع الدول، نظرًا للمصداقية التي تتمتع بها والشفافية الكاملة أثناء السحب.

أول سحب على جائزة الـ 125.000$

وأعلنت مسابقة الحلم عبر موقعها الرسمي على تويتر، أنها بصدد السحب على أولى جوائزها بعد أيام قليلة، وتحديدًا مساء الخميس المقبل على جائزة بقيمة 125 ألف دولار أمريكي، مع العلم أن باب الاشتراك مفتوح ومتواصل على تلك الجائزة قبل ساعات من الإعلان عنها، وتم استعباد أقارب العاملين في البرنامج للمصداقية، والاشتراك متاح عبر الأرقام التي ننشرها لكم خلال السطور التالية لكل دولة على حدها، وفق تعريفة الاتصال المدرجة لكل بلد.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

ومن جانبها، أتاحت المسابقة عدة طرق من أجل تسهيل عملية الاشتراك على المشتركين، فلم تقتصر على طريقة واحد كما كان في السابق، بل أصبحت 4 طرق مختلفة تتمثل في:

الاشتراك من خلال إرسال رسالة تحتوي على كلم حلم إلى الرقم المرادف لدولتك. أو الاتصال على ذات الرقم أو من خلال الرقم الدولي الموحد بسعر دقيقة المحمول الدولية. أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية والتسجيل من خلال برقم الموبايل. أو من خلال التسجيل في النموذج المُدرج بالموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، كما هو موضح بالصورة التالية:

أرقام الاشتراك في المسابقة من جميع الدول

ويمكنكم الاشتراك من خلال أرقام مسابقة الحلم المجمعة في الجدول التالي:

أرقام الاشتراك من السعودية: 650444 أرقام الاشتراك في العراق: 1200 أرقام الاشتراك في الأمارات: 3636 رقم الاشتراك من تونس: 85988 أرقام الاشتراك من مصر: 95458 أرقام الاشتراك من المغرب: 9669 أرقام الاشتراك من فلسطين: 1623

أو الاتصال من الرقم الدولي الموحد من جميع الدول: (008821622775627).

أو الرقم الموجود أمام كل دولة حسب المشغل وبالتعريفة المدرجة بالصور التالية: