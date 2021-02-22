نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل النوجا في المنزل سادة أو بالمكسرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل النوجا فى المنزل والتي يبحث عنها العديد من ربات البيوت والسيدات لكون النوجا تعتبر أحد اجمل واشهى الحلويات في مختلف أنحاء الوطن العربي، كما يمكن تحضير حلوي النوجا بالعديد من الطرق منها النوجا السادة وأخري نوجا بالسوداني، ونوجا بالفستق والشيكولاته، ونوجا السمسم، وعلى الرغم من اختلافات نكهات النوجا المتعددة إلا ان جميعها تتسم بكونها لذيذة ولا يختلف في عشقها الكبير والصغير.

طريقة عمل النوجا

يمكن تحضير النوجا من خلال 2 كوب من السكر ناعم للغاية، مع كوب ماء فاتر وليس ساخن، ملعقة طعام من عصير الليمون مع أخرى من حبوب الحبهان المطحون، كوب إلا ربع من الفستق المجروش، 4 كوب من مسحوق اللبن البودر، ملعقة طعام زيت زيتون، نصف كوب من مسحوق النشا.

في وعاء عميق يتم خلط عصير الليمون مع الماء والسكر الناعم، ويرفع على نار منخفضة، مع التقليب المستمر حوالي 15 دقيقة ليصبح ذات قوام ثقيل نوعا ما، لتقوم بعد ذلك برفعها من على النار، وأضاف الحبهان اليه ويتم تركه حتى يبرد تماما، إضافة حبات الفستق المجروش، وكوب اللبن البودر، والتقليب الجيد واضافة باق اللبن مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على عجينة متماسكة، وتبدأ بتشكيل عجينة النوجا من خلال أصابع يديك ودهنها بقليل من الزيت وتغمس العجينة في النشا وتركها جانبا.

طريقة تحضير النوجا بالمكسرات

يتم تحضير كوب سكر ناعم مع بياض بيضة واحدة، 2 ملعقة ماء دافئ، ملعقة من سكر الجلوكوز، كوب من المكسرات المجروشة المشكلة، ملعقة طعام من العسل الأبيض.

في وعاء يتم وضع العسل والسكر الناعم وسكر الجلوكوز، ويقلب ويرفع على النار، مع إضافة بياض البيضة، والتقليب بواسطة المضرب الكهربي، وإضافة المكسرات والتقليب مرة أخري، ويتم وضع الخليط في القالب ويوضع بالثلاجه حتى تمام التجميد، ثم تقطيع النوجا لرقائق.