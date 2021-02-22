نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تفريزات رمضان من اللحوم والدواجن والخضار في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تفريزات رمضان من اللحوم والدواجن والخضار، بعدما هل علينا شهر رجب ويليه شهر شعبان ليسهل علينا بعدها شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات املين ان يأتي علينا لا فاقدين ولا مفقودين، تبحث مختلف السيدات بالوقت الحالي حول كيفية إعداد تجهيزات وتفريزات رمضان التي من شأنها تساعد في تقليل الوقت والجهد في رمضان لانه كما نعلم أن رمضان شهر الصوم ويكون النهار الخاص به محدود لارتباط تحضير الطعام بموعد الإفطار على أذان المغرب، ونستعرض لكم عدد من تفريزات رمضان في اللحوم والدواجن والخضروات.

تفريزات رمضان في اللحوم

يمكن إعداد عدد من تفريزات رمضان في اللحوم مثل كفتة الشوي خلطة الحواوشي بالكفتة البانية باللحمة المفرومة المعصجة لاعداد المكرونة البشاميل.

كفتة الشوي؛ يتم تجهيزها من خلال إحضار كيلو من اللحم المفروم يحتوي على 20% من الدهون، مع بصلة كبيرة مفرومة ناعم ومصفي منها ماء البصل وإضافة نصف كوب برغل مغسول، مع ملعقة من البيكنج بودر والفلفل الأسود المطحون، وبهارات وملح وقليل من السكر، ليتم عجن كافة المكونات معا جيدا، وابدأي بتشكيلها على هيئة أصابع ووضعها في الفريزر.

تفريزات رمضان في الدواجن

كما يمكن إعداد تفريزات الفراخ من خلال إحضار الكميات الموردة من صدور الدجاج وكذلك اوراك الدجاج والقيام بتنظيفها وتتبليها وحفظها في الفريزر، وتتكون تتبيلة الدجاج من بصل مبشور مضاف اليه ملعقة من الخل، والليمون، ومقدار من الملح والبهارات والفلفل الأسود، والطماطم المبشورة.

كما يمكن تفريز برجر الدجاج من خلال؛ تحضير كيلو صدور دجاج مفروم ناعم مع بصلة كبيرة مفرومة وفصين ثوم حبهان وزنجبيل ويتم فرم كافة المكونات معا، مع إضافة البقسماط المطحون ونبدأ بتجهيز الخليط على هيئة دوائر ويفصل بين كل قطعة والأخرى كيس رقيق، ويتم وضعها في كيس كبير وحفظه في الفريزر، كما يمكن تفريزات الخضار من خلال تجهيز البسلة والجزر معا وكذلك الفاصوليا الخضراء والبامية إلى آخره من الخضروات التي يمكن تجهيزها وحفظها في الفريزر.