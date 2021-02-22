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عمر شويل - جدة صنع زينة رمضان بنفسك بأقل الأسعار، لم يعد يتبقى سوى أيام قليلة على اقتراب ضيف غالي لا يأتي لنا سوي كل عام وهو شهر مليء بالبركة والخيرات هو شهر رمضان المبارك والذي يسعي مختلف الناس والأشخاص في مختلف ارجاء الوطن العربي بالقيام باضفاء نوع من التغيير في البيت الشعور بالجو الرمضاني الرائع الجميل الذي نعشقه جميعا نحب العيش في روحانيته الرائعة.

أفكار سهلة لتزيين البيت في رمضان

هناك العديد من الأمور البسيطة التي يمكن تعديلها في منزلك ليجعلك تشعر بأجواء رمضانية رائعة وخلق جو البهجة والسعادة به منها؛

شراء فانوس كبير وإبقائه منيرا طوال ليالي رمضان في أحد أركان البيت، ويمكنك بعد انتهاء الشهر الفضيل القيام بتنظيفه والاعتناء به للعام المقبل، شراء اقمشة الخيام الرمضانية

والقيام بقصها على شكل مثلثات وهلال والقيام بوصلها معا بواسطة خيط متين وتعليقها على جدران منزلك حيث سيفرح بها ابنائك بشكل كبير، قومي بتغطية الموائد بأقمشة الخيامية و استبدلي مفارش الكراسي والانتريه بنفس نوع الاقمشة مما يضفي جو جميل ورائع، كذلك يمكنك صناعة نجمة كبيرة او هلال كبير ووضعه على الحائط، كما يمكن تزيين أعمدة البيت أو الستائر بافرع مضاءة.

خطوات صناعة نجمة وهلال رمضان

ويمكنك صناعة نجمة كبيرة أو هلال رمضان كبير وتعليقه في البيت بواسطة خطوات سهلة وبسيطة هي؛

القيام بتجهيز الأدوات المستخدمة أولا مسطرة ورق مقوى كرتون قماش خيامية رمضان، صمغ قوي ومقص، وقلم تحديد ملون.

تقوم برسم نجمة كبيرة وكذلك هلال كبير على الورق المقوي والقيام بقصة وتحديد ولزقه على الكرتون والقيام بقصها وتحديدها مرة أخرى لتناسب شكل النجمة والهلال المرسوم على الورق المقوي، لتقوم بعدها بلف القماش الخيامي الرمضاني على مجسم الرسم وتثبيته جيدا بلزقه بواسطة الصمغ، وقص زوائد القماش فيما بعد ويمكنك بعد ذلك بعمل ثقب أعلى النجمة والهلال وإدخال الخيط المقوي به والقيام بتعليقه في أي مكان ترغب به.