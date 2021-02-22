شوف كوبون خصم 6th Street خصم يصل إلي 70% للسعودية والإمارات بادر بالشراء الآن

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عمر شويل - جدة 6th Street ، حصريا كود خصم 6 ستريت يصل إلي 70% يمكنك أستخدامه في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت العربية ودولة قطر العربية، تمتع بالتسوق الآن وبادر الآن بالشراء خصومات وتخفيضات علي أفخم منتجات 6 ستريت في أقسام الأزياء والأطفال والرضع خصم يصل إلي 70% فقط وحصريا باستخدام الكود ( AL538 ) الذي سوف نستعرضه في هذه المقالة فتابعوا معي أعزائي القارئين في السطور القليلة القادمة.

كوبون خصم 6th Street يصل إلي 70%

6th Street موقع يقدم أفضل خصومات وتخفيضات من خلال كود الخصم الخاص بهم ( AL538 ) خصم يصل إلي 70% من مشتريات أي من منتجات الأزياء وقسم الأطفال والرضع بكل سهولة فقط أنسخ الكود ( AL538 ) وقم باختيار المنتج الذي تريد شراؤه من الموقع وأدخل بياناتك الشخصية مثل بريدك الإلكتروني والاسم وعنوان الشحن وأضغط علي إنشاء الطلب وأستمتع بالخصم والمنتجات ذات جودة عالية كود الخصم ( AL538 ) يعمل علي دول عربية كثيرة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت العربية ودولة قطر وعمان والبحرين.

مميزات موقع 6 ستريت

أفضل جودة وخامات للمنتجات التي يقومون بتسويقها عبر موقعهم الإلكتروني.

لديهم أقسام لمنتجات كثيرة مثل ملابس وأحذية وحقائب ومستحضرات تجميل وإكسسورات وملابس رياضية وأدوات المنزل وأسعارها في المتناول وليست باهظة الثمن.

يمكن الدفع عن طريق كارت فيزا أو ماستر كارد من نوع ديبيت أو كريدت كارد.

6th Street يوفر الدفع عند الاستلام وهذه خاصية ليست متوفرة في بعض المواقع الأخري.

يوفر الدفع عند الاستلام وهذه خاصية ليست متوفرة في بعض المواقع الأخري. يمكن الدفع لاحقا عن طريق تابي.

يمكن الدفع عن طريق تابي بالتقسيط الشهري بدون فوائد.

شحن مجاني داخل الدول العربية.

إرجاع مجاني إذا المنتج به تلف أو المنتج تم استلامه ولكن ليس مثل الوصف.

6 ستريت لديه خدمة عملاء ممتازة تعمل علي مدار اليوم .

لديه خدمة عملاء ممتازة تعمل علي مدار اليوم . متابعة طلبك عن طريق رقم تتبع يرسله الموقع عبر البريد الإلكتروني لمتابعة مكان منتجك ومتي يصل.

دائما يقدم أكواد خصم علي مدار العام بخصومات كبيرة.

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