نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، عروض أسواق عبدالله العثيم الأسبوعية على مجموعة متنوعة من المنتجات، أسواق عبدالله العثيم تعتبر من أكبر الأسواق في المملكة العربية السعودية، أصبح التسوق في الاونة الاخيرة ذات أهمية كبيرة في حياة كل مواطن، شاشة اورينو ال اي دي سمارت 55 بوصة بسعر 1499 ريال، شاشة توشيبا ال اي دي 43 بوصة بسعر 799 ريال، شاشة شارب ال اي دي 32 بوصة بسعر 529 ريال، غلاية بانيكس ماء 1.8 لتر بسعر 39 ريال، جوال سامسونج آية 42 بسعر 1349 ريال، جوال هواوي واي 7 آية 128 جيجا بسعر 685 ريال، شاشة ميكروديجيت ال اي دي 40 بوصة بسعر 549 ريال، جوال تكنو كي اي 7 128 جيجا بسعر 559 ريال، شاشة دورا ال اي دي 32 بوصة بسعر 399 ريال، مسرح منزلي جيباس بسعر 129 ريال.

عروض صحة وجمال العثيم

عروض العثيم ، مزيل مكياج غارنيه 700 مل بسعر 32.95 ريال بدلا من 44.95 ريال، كريم جونسون ناعم زبدة شيا 300 مل بسعر 19.95 ريال بدلا من 32.95 ريال، غسول الفم ليستروين شاي أخضر 500 مل بسعر 22.95 ريال، قناع وجه لوريال ازالة دهون 50 مل بسعر 22.95 ريال، شامبو جونسون أطفال جديد 750 مل بسعر 28.95 ريال بدلا من 46.95 ريال، فوط صحية كيرفري بالصبار 56 حبة بسعر 24.95 ريال، شامبو الفيف مغذي شعر عادي 400 مل بسعر 10.95 ريال.

أقوى عروض العثيم اليوم

فرن نيكاي كهربائي 45 لتر بسعر 219 ريال، خلاط فيليبس مع مطحنة بسعر 99 ريال، ميكرويف السيف 20 لتر بسعر 239 ريال، مفرمة لحم جيباس بسعر 159 ريال، ميكرويف هومر كهربائية 20 لتر بسعر 209 ريال، غلاية ماء كوولين زجاج 1.7 لتر بسعر 59 ريال، مفرمة ملوخية هومر بسعر 99 ريال، خلاط كوولين 350 واط بسعر 69 ريال، محضر قهوة تركي السيف بسعر 99 ريال، صانع طعام هومر بسعر 199 ريال، مقلاة بطاطس باتيكس 165 ريال، فرن ريدبول كهربائي مع جريل 45 لتر بسعر 255 ريال.

تخفيضات فبراير المتنوعة

داينكس قدر ضغط 7 لتر بسعر 65 ريال، قدر ضغط لامبرت 9 لتر بسعر 79 ريال، طقم قدور رويال فورد بسعر 110 ريال، مقلاة رويال فورد عميقة 26 سم بسعر 32 ريال، قدر هوم واي ماريل 28 سم بسعر 49 ريال، مقلاة نيوفلون 24+26 سم بسعر 39.95 ريال، كاسات كاسا بونيتا 170 مل 60 حبة بسعر 13.95 ريال، طقم قدور كاسا بونيتا 12 حبة بسعر 1598 ريال، مقلاة نيو فلون مع غطاء 30 سم بسعر 55 ريال.