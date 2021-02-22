نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده 2021 الأسبوعية وأقوى عروض ال5 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده 2021 الأسبوعية تقدم أقوى عروض ال5 وال10 وال15 وال20 ريال في مهرجان جديد على منتجاتها مستمر حتى 23 فبراير 2021، ويستمر أيضاً حتى نفاذ الكمية في جميع فروعه في المملكة العربية السعودية، فهايبر بنده يقدم هذه العروض على المنتجات الغذائية، بالإضافة لذلك يقدم عروض وتخفيضات أيضاً على الهواتف الذكية، والشاشات الإكترونية، والأجهزة الكهربائية. عروض هايبر بنده 2021 الأسبوعية على المنتجات الطازجة تقدم بنده عرض ال5 ريال على منتجاتها الطازجة. عروض بنده ال5، وال10، وال15، وال20، ريال على المنتجات الغذائية الطازجة حلاوة طحينية ماركة الخروف 500 جم بسعر 5 ريال سعودي.

جبن أبيض دوبل كريم هنغازي 500 جم بسعر 5 ريال سعودي.

تورتيلا الأمراء 360/250 جم، للحبة بسعر 5 ريال سعودي. سكري / نبتة القصيم أنيسة، للعلبة بسعر 5 ريال سعودي.

تمر سكري رطب محلي سيافا 500 جم، للعلبة بسعر 5 ريال سعودي.

تمر نبتة علي / رشودية عرجون 400 جم، للعلبة بسعر 5 ريال سعودي.

تمر خلاص ذهبي / معجون محلي تمارا، للعلبة بسعر 5 ريال سعودي.

تمر سيافا 100 جم، للكيس بسعر 5 ريال سعودي.

جوز الهند مطحون 250 جم بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو هريس بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو جريش بسعر 5 ريال سعودي.

مكسرات مشكلة مالحة 100 جم، بسعر 5 ريال سعودي.

فول سوداني أبيض ني 500 جم، بسعر 5 ريال سعودي.

قرفة مطحونة 250 جم، بسعر 5 ريال سعودي.

ليمون أسود كامل 250 جم، بسعر 5 ريال سعودي. جبن قليل الدسم تشيزالاند قريش 250 جم، بسعر 5 ريال سعودي.

جبن قليل الملح وقليل الدسم الفراودة 250جم، بسعر 5 ريال سعودي.

شبيه قشطة الطيب الطازجة 250 حم، بسعر 5 ريال سعودي.

زيتون كالاماتا بريميوم جامبو يوناني 250 جم، بسعر 5 ريال سعودي.

مكدوس الزوادة 250 جم، بسعر 5 ريال سعودي.

زيتون كوبوليفا أسود أو أخضر شرائح، 500 جم بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو مرتديلا بقير سادة / بالزيتون / بالفلفل حلواني أخوان، بسعر 35 ريال بدلاً من 42.95 ريال سعودي.

طحينة ماركة الشعلة 250 جم، بسعر 5 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا قالب حلواني، للكيلو بسعر 25 ريال بدلاً من 39.95 ريال سعودي. معمول بالتمر حجم صغير / بر/ أبيض 250 جم، بسعر 5 ريال سعودي.

كروسان ميني سادة 5 حبات، للعلبة بسعر 5 ريال سعودي.

ميني دونات وردي / أبيض بخطوط الشوكولاتة 80 جم 4 حبات، للعلبة بسعر 5 ريال سعودي.

كيك إنجليزي ماريل / بالشوكولاته 250 جم، للحبة بسعر 5 ريال سعودي.

خبز برجر أبيض بالسمسم يةمي 6 حبات للكيس، 2 كيس بسعر 5 بدلاً من 7 ريال سعودي.

سابورة قراميش 375/300 جم، للكيس بسعر 5 ريال سعودي.

كرواسان / فطيرة لوزين 70/50 جم، عرض 5 +1 بسعر 5 بدلاً من 7.50 ريال سعودي.

خبز الربجر بالسمسم فوشيه 6 حبات، 2 كيس بسعر 5 ريال 7 ريال سعودي. ورق عنب محشي بدبس الرمان / سادة قودي 295 جم، للحبة بسعر 5 ريال بدلاً من 10.50 ريال سعودي.

فول حب / سميد تاك تات 700 جم، للحبة بسعر 5 ريال بدلاً من 7.50 ريال سعودي.

خل طبيعي قودي 473 مل، 3 حبات بسعر 5 ريال بدلاً من 9.75 ريال سعودي.

حمص حب / جريش / ذرة الفشار سميد زين 800 جم،للحبة بسعر 5 ريال سعودي.

شرائح فطر قودي 400 جم، للحبة بسعر 5 ريال بدلاً من 7.95 ريال سعودي.

زبدة غير مملحة برايد 100 جم، 4 حبات للحبة بسعر 10 ريال بدلاً من 14 ريال سعودي.

زبادي طازج كامل الدسم الصافي 1 كيلو، للحبة بسعر 5 ريال بدلاً من 7.50 ريال سعودي.

جبنة شيدر بريزيدن 53 جم، 4 حبات بسعر 10 ريال بدلاً من 14 ريال سعودي.

جبنة كريم قابلة للدهن بينار 500 جم، للحبة بسعر 10 ريال بدلاً من 17.50 ريال سعودي.

باوند كيك أمريكان 290 جم، للحبة بسعر 10 ريال بدلاً من 18.95 ريال سعودي.

بطاطس للقلي غولدن لونغ تراديشن ماكين 750 جم، للكيس بسعر 10 ريال سعودي. عروض هايبر بنده 2021 على اللحوم الطازجة تقدم عروض بنده تخفيضاتها أيضاً على اللحوم الطازجة في أقوى عروض ال15، وال20 ريال سعودي. ستروجانوف بقري برازيلي 500 جم بسعر 20 ريال سعودي.

برجر بقري برازيلي 500 جم بسعر 15 ريال سعودي.

كفتة بقري برازيلي 500 جم بسعر 15 ريال سعودي.

نقائق بقري برازيلي 500 جم بسعر 15 ريال سعودي.

روستو بقري برازيلي 500 جم بسعر 15 ريال سعودي. عروض بنده على الدواجن والأسماك الطازجة قلوب دجاج الوطنية 450 جم، بسعر 5 ريال بدلاً من 7.25 ريال سعودي.

سيقان دجاج إنتاج 450 جم، للعلبة بسعر 5 ريال بدلاً من 10.50 ريال سعودي.

قوانص دجاج الوطنية 450 جم، للعلبة بسعر 5 ريال بدلاً من 7.25 ريال سعودي.

كبد دجاج اليوم 400 جم، للعلبة بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 8.75 ريال سعودي.

أفخاذ الدجاج اليوم 450 جم، للعلبة بسعر 5 ريال بدلاً من 9.50 ريال سعودي. سمك نسره 500 جم،بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو سمك سردين،بسعر 5 ريال سعودي. كيلو سمك الماكريل، بسعر 5 ريال سعودي.

أرجل دجاج التنمية 450 جم، للعلبة بسعر 5 ريال بدلاً من 10.95 ريال سعودي.

مفروم بقري كولومبي / برازيلي 250 جم، بسعر 5 ريال سعودي. يمكنكم أيضاً معرفة العروض الأخرى فى مهرجان بنده عن الهواتف الذكية، والشاشات الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية، وغيرهم من العروض التي تقدمها بنده. تقسيط جوالات بنك الراجحي للمواطنين والمقيمين 1442 بدون فوائد

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