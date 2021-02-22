شوف عروض جرير الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أحلق التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية أصبحت شركة جرير شركة مساهمة في سنة 2002م (برقم سجل تجاري 1010032264) وقد تم إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) في سنة 2003م، بلغ رأس المال الحالي للشركة 1.2 مليار ريال، وهي تعمل بشكل رئيسي في التجارة بالتجزئة والجملة، تقوم شركة جرير ببيع منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية وأيضاً إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ويكون المقر الرئيسي لجرير في مدينة الرياض. عروض جرير الأسبوعية خصومات مكتبة جرير على التابلت واللابتوب من جرير: عروض جرير الأسبوعية Lenovo Ideapad Flex 5 14ITL05، مجلد قابل للتحويل للكمبيوتر المحمول 2 في 1، Intel Pentium Gold 7505، مقاس 14 بوصة، 128 جيجابايت NVMe M.2 SSD ،4 جيجابايت رام، Windows 10، فقط بسعر 1799 ريال سعودي.

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