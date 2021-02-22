شوف عروض بنده الأسبوعية خصم لمدة 5 أيام يصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية اليوم تمتلك شركة بنده للتجزئة أكثر من مائتي فرع في سلسلتي السوق “بنده” و “سوبر بنده” مما قد يجعلها من أكبر الشركات في صناعة التجزئة بالمملكة العربية السعودية، وتغطي أعمالها أنحاء العالم وتغطي حاليًا ثمانية وثلاثون مدينة في المملكة، تقدم الشركة الخدمات والمنتجات إلى 40 مليار 400 مليون سائح كل عام من خلال الأسواق المختلفة التابعة لها.

عروض بنده الأسبوعية

خصومات بنده على الاحتياجات اليومية الأساسية من هايبر بنده:

تخفيضات بنده سكر الأسرة، وزن 5 كيلو جرام، مقابل سعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده مكرونة رنا، وزن 400 جرام، عدد 5 حبات، مقابل سعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 16.25 ريال سعودي.

خصومات بنده شعيرية مقلية سريعة التحضير إندومي، عدد 40× 80 جرام، فقط بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 53.75 ريال سعودي.

أرز جرين فارمز، وزن 5 كيلو جرام، فقط بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 33.50 ريال سعودي.

أرز مزة بسمتي ماركة التلفون، وزن 10 كيلو جرام، فقط بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 60.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده السعودية على أرز بسمتي الطائي، وزن 10 كيلو جرام، فقط بسعر 55.95 ريال سعودي بدلاً من 77.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية خصم لمدة 5 أيام يصل ل 70% شوربة شعيرية مقلية سريعة التحضير إندومي، عدد 40× 75 جرام، فقط بسعر 41.95 ريال سعودي بدلاً من 48.75 ريال سعودي.

خصومات بنده أرز كرنل أبيض جرين فارمز، وزن 5 كيلو جرام، فقط بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

أرز هندي بسمتي أبيض أبو كاس، وزن 10 كيلو جرام، فقط بسعر 69.95 ريال سعودي بدلاً من 79.95 ريال سعودي.