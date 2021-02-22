 تحميل لعبة فورت نايت أفضل طريقة للتحميل على الكمبيوتر

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عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت أفضل طريقة على الكمبيوتر، شركة Epic Games هي الشركة المصدرة للعبة فورت نايت وكان ذلك في عام 2017م، ومنذ انتشارها شهدت انتشاراتً واسع في العديد من بلدات العالم وهي من الألعاب المفضلة لدي الكثير من محبين الألعاب القتالية.

تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر

طرق تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر تعددت ولكن من أفضل طرق التحميل وأبسطها هو تحميل إصدار الأندرويد من خلال برنامج بلوستاكس، وإليكم الطريقة:

في البداية يتم تحميل برنامج بلوستاكس على الكمبيوتر مباشرة من هذا الرابط.

وبعد ذلك قم عزيزي القارئ بتنصيب البرنامج ثم تشغيله مرة أخرى بعد أن تنتهي من عملية لتحميل لعبة فورت ناين فوراً.

ستظهر لك بعض من التعليمات على شاشة الكمبيوتر لإعداد تطبيق بلوستاكس.

يتم تثبيت البرنامج والنقر على زر تحميل لعبة فورت نايت.

في النهاية قم بالذهاب إلى القائمة الخاصة بالتطبيقات، وتشغيل لعبة فورت نايت بعد التنصيب.

ما هي مميزات لعبة فورت نايت؟

من أبرز مميزات لعبة فورت نايت أنها تحمل على الأجهزة الذكية المختلفة سواء كانت الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية أو جهاز الكمبيوتر.

يمكن لأي شخص تحميل لعبة فورت نايت بالمجان، كما يوجد في اللعبة الكثير من العناصر الخاصة التي يمكنكم شراؤها عند البدء في اللعب.

لعبة فورت نايت توفر الكثير من خيارات اللعبة، حيث يمكنكم اللعب مع الأصدقاء أو الانضمام إليهم في نفس الفريق للقضاء على العدو.

أسلحة لعبة فورت نايت

بندقيّة Assault Rifle بأشكالها المختلفة.

بنادق Burst Assault Rifle.

بندقيّة Scoped AR ذات العدسة.

مدفع رشّاشة خفيف Light Machine Gun.

بندقيّة الطّاقة Stark Industries Energy Rifle.

مسدّس Tactical Submachine Gun.

مسدّسات Suppressed Submachine Gun.