أسهل طريقة لشحن شدات لعبة ببجي بطريقة مضمونة

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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لشحن شدات لعبة ببجي، لعبة ببجي تعتبر من أفضل الألعاب القتالية التي ظهرت في وقتنا الحالي على الإطلاق، فهي تمتلك العديد من المحبين سواء كان من الكبار أو الصغار لما تحتويه لعبة ببجى من مميزات ولذلك لتمتع باللعب أكثر جئنا لكم بأفضل طريقة لشحن شدات لعبة ببجي.

طريقة شحن شدات لعبة ببجي

من خلال شحن شدات لعبة ببجي يستطيع اللاعب شراء ما يحتاجه سواء كان ملابس أو أسلحة جيدة للقتال، والشدات هي عملة قد تم إطلاقها في اللعبة ويقومون اللاعبين بشحنها من خلال بطاقات جوجل بلاي:

عليكم بالذهاب إلى الموقع الخاص بشحن شدات لعبة ببجي من هذا الرابط.

ستظهر لكم قائمة من الدول فقوموا باختيار المملكة العربية السعودية.

وبعد ذلك ستكون تمكنت من العثور على لعبة ببجي، فقم بالضغط على أيقونة انطلق.

يتم اختيار فئة الشدات المناسبة إليك.

خطوات شحن شداد ببجى

يكتب ال iD في الحقل الخاص بك المتواجد في واجهة الموقع.

يتم اختيار طريقة الدفع التي تناسبك، ثم اختيار كمية الشدات التي ترغب بها.

عليك بالضغط على أيقونة “ادفع الآن” المتواجدة في الجزء السفلي للصفحة.

يلزم اتباع كافة الإرشادات للإتمام من عملية دفع مبلغ الشدات.

شدات لعبة ببجي

من الجدير بالذكر أن شدات لعبة ببجي تمكنا من شراء أفضل الملابس والأسلحة المتواجدة في اللعبة، فيوجد في اللعبة العديد من الملابس أي ملابس من العصر الفرعوني وغير ذلك، ومن خلال شراء أسلحة حديثة في لعبة ببجي يمكن أن تستمر حياة اللاعب داخل اللعبة للوصول إلى مستوى أفضل.