شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية في السعودية العثيم متخصص في بيع العديد من المنتجات الغذائية على سبيل المثال الخضروات والفواكه والألبان والمجمدات واللحوم وغيره، ولذلك فعند الذهاب إليه يمكنك شراء كل ما يحتاج إليه منزلك من طعام وغير ذلك. عروض العثيم الأسبوعية أفضل خصومات العثيم على السلع الغذائية: عروض جرير وصل سعر التفاح الفوجي إلى 4.75 ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر الملفوف الأبيض إلى 2.75 ريال سعودي.

تخفيضات جرير سعر ليمون الشبك وصل سعره إلى 2.95 ريال سعودي.

هالي كريم “300 جرام” وصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعر هالي كاكاو “125 جرام” وصل سعره إلى 9.95 ريال سعودي. أقوى عروض السعودية تخفيضات جرير هالي عسل موالح “450 جرام” بلغ سعره 29.95 ريال سعودي.

خصومات جرير وصل سعر فيكتور لبن بودرة “300 جم” إلى 23.95 ريال سعودي.

تنزيلات جرير لحم حاشي طازج بدون عظم وصل سعره إلى 41.95 ريال سعودي,

سعر الزيتون المحشو من نوع كوبوليفا بلغ 17 ريال سعودي، بدلاً من سعر 24 ريال سعودي.

بلغ سعر البطاطس من نوع لامب وستون الشرائح إلى 6 ريال سعودي.

بلغ سعر لحم البقر المفروم “400 جم” إلى 4 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بدون عظم وصل سعره إلى 45.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم السعودية تنزيلات العثيم الاثنين على الأدوات المنزلية: عروض جرير الأسبوعية سعر داينكس قدر ضغط “7 لتر” وصل إلى 65 ريال سعودي.

خصومات جرير قدور هوم واي ماربل وصل سعره إلى 184 ريال سعودي.

تنزيلات جرير بلغ سعر طقم قدور سويت هوم إلى 149 ريال سعودي.

بلغ سعر قدور كاسا بونيتا إلى 159 ريال سعودي.

مقلاة نيوفلون وصل سعرها إلى 39.95 ريال سعودي.

مقلاة رويال فورد وصل سعرها إلى 39 ريال سعودي.

قدور رويال فورد وصل سعرها إلى 110 ريال سعودي. أجدد قرارات وزير التعليم السعودي الجديدة 1442 حول تفاصيل الفصل الدراسي الثاني

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