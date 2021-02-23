شوف أجدد عروض صيدليات النهدي بخصومات تصل إلى 50%

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عمر شويل - جدة صيدليات النهدي تقدم مجموعة من العروض المميزة بخصومات تصل إلى 50% على مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة لكافة العملاء، تنتشر فروع مجموعة النهدي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، ومجموعة النهدي الطبية عبارة عن سلسلة من الصيدليات المتخصصة في البيع بالتجزئة وتنتشر فروعها في أكثر من 125 مدينة وقرية في المملكة، تقدم المجموعة العديد من المنتجات في مجال الأدوية الطبية والمستحضرات التجميلية بالإضافة إلى المكملات الغذائية والأغذية الصحية بخلاف العديد من المنتجات الأخرى وخاصة منتجات العناية بالأم والطفل، ونستعرض معكم مجموعة من أهم عروض صيدلية النهدي على مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. عروض صيدليات النهدي على مستحضرات التجميل اشتري قطعتين من بايلوما كريم لتفتيح البشرة 15 جم بسعر قطعة واحدة فقط بسعر 136.85 ريال سعودي.

احصل على 3 نيوتروجينا قناع ديتوكس تعزيز النقاء 30 مل بقيمة 2 فقط بسعر 15.30 ريال.



3 قناع نيوتروجينا المنعش منعم للخطوط الرفيعة 30 مل بسعر 2 حيث يمكنك الحصول عليه مقابل 15.30 ريال سعودي.

خصم 50% على الحبة الثانية من كلين آند كلير جل منظف عميق المفعول منعش 150 مل بسعر 29.85 ريال سعودي. قناع الترطيب الفائق من نيوتروجينا ثلاث قطع بسعر 15.30 ريال بدلاً من قطعتين.

خصم 50% على الحبة الثانية من كيو-في كريم ريبير مناسب لجميع أنواع البشرة ضغاط 250 جرام بسعر 108.10 ريال سعودي. 3 قناع نيوتروجينا قناع إلومينيتور تعزيز التفتيح بقيمة 2 بسعر 15.30 ريال.

خصم 50% على الحبة الثانية بيوديرما كريم اتوديرم مغذي للبشرة 500 مل بسعر 151.80 ريال سعودي.



خصم على الحبة الثانية من نيفيا لصاقات للتنقبة والتنظيف يصل إلى 60% بسعر 28.75 ريال سعودي.

سيتافيل كريم مرطب 550جم بسعر 224.25 ريال لقطعتين بقيمة واحدة.

وتتوالى العروض الرائعة وتخفيضات صيدلية النهدي المميزة على مختلف المنتجات بأسعار تنافسية تناسب جميع العملاء. طريقة عمل الكاتشب المنزلي بطريقة صحية مثل المطاعم

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