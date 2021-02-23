نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات Extra على جوالات ابل ايفون وهواوي وسامسونج بخصم حتى 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات من Extra على هواتف ابل ايفون وهواوي وسامسونج نقدمها لكم في خصومات اكسترا حتى 40% على الهواتف والالكترونيات الحديثة، حيث تقدم أكسترا تخفيضات على مختلف أنواع الهواتف وكذلك الأجهزة الكهربائية من شاشات، وغسالات، وثلاجات، ونخص في مقال اليوم تخفيضات الجوالات المتاحة حاليًا لدى خصومات أكسترا السعودية.

عروض اكسترا للجوالات Extra على جوالات ابل ايفون وهواوي وسامسونج بخصم حتى 40%

عروض اكسترا للجوالات في السعودية تتميز بتخفيضاتها الكبرى على هواتف ابل ايفون، وهواوي، وسامسونج بخصم يصل إلى 40%، كما تقدم عروض extra الجوالات هدايا قيمة من إختيارك عند الشراء، وكذلك خدمة إكسترا تقسيط ، واليوم نعرض لكم تخفيضات اكسترا الكبرى على مختلف الفئات من الهواتف الذكية.

عروض اكسترا للجوالات

نعرض لكم في التالي خصم اكسترا الكبير على جوالات ايفون من ابل، حيث تنتمي سلسلة هواتف أيفون iPhone بمواصفاتها العالية ومتانتها، مما جعلها الفئة المفضلة لدى الكثير، ونترككم مع الأسعار:

عروض اكسترا ايفون 11 برو، سعة 512 جيجابايت، مع خصم 24.15%، بسعر حصري 4899 بدلًا من 6459 ريال سعودي.

برو، سعة 512 جيجابايت، مع خصم 24.15%، بسعر حصري 4899 بدلًا من 6459 ريال سعودي. جوال ابل ايفون 11 برو ماكس، سعة 64 جيجابايت، مع خصم 21.29%، بسعر حصري 4139 بدلًا من 5259 ريال سعودي.

برو ماكس، سعة 64 جيجابايت، مع خصم 21.29%، بسعر حصري 4139 بدلًا من 5259 ريال سعودي. عروض اكسترا جوالات ايفون 11، الجيل الرابع، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 7.3%، بسعر حصري 3299 بدلًا من 3559 ريال سعودي.

11، الجيل الرابع، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 7.3%، بسعر حصري 3299 بدلًا من 3559 ريال سعودي. عروض جوالات ايفون اكسترا على جوال ايفون 12 ميني، الجيل الخامس، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 13.8.%، بسعر حصري 3299 بدلًا من 3549 ريال سعودي.

على جوال ميني، الجيل الخامس، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 13.8.%، بسعر حصري 3299 بدلًا من 3549 ريال سعودي. اكسترا جوال ايفون se اس اي 2020، الجيل الرابع، سعة 256 جيجابايت، الإصدار الجديد، مع خصم 23.96%، بسعر حصري 1999 بدلًا من 2629 ريال سعودي.

عروض اكسترا

الخصومات التالية خاصة بتخفيضات عروض اكسترا جوالات سامسونج الحديثة، والتي تجمع بين المواصفات العالية والسعر المناسب، والأسعار كالتالي:

اكسترا تخفيضات جوال سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 42.93%، بسعر حصري 2499 بدلًا من 4379 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي بلس، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 42.93%، بسعر حصري 2499 بدلًا من 4379 ريال سعودي. عروض extra على جوال samsung note 10 extra ، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 42.56%، بسعر حصري 2199 بدلًا من 3829 ريال سعودي.

على جوال ، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 42.56%، بسعر حصري 2199 بدلًا من 3829 ريال سعودي. عروض extra السعودية على جوال سامسونج جالكسي اس 20 بلس، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 37.5%، بسعر حصري 2599 بدلًا من 4159 ريال سعودي.

على جوال جالكسي اس 20 بلس، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 37.5%، بسعر حصري 2599 بدلًا من 4159 ريال سعودي. عروض extra السعودية اليوم على جوال سامسونج نوت 20، الجيل الخامس، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 27.5%، بسعر حصري 2899 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

على نوت 20، الجيل الخامس، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 27.5%، بسعر حصري 2899 بدلًا من 3999 ريال سعودي. خصومات سوق اكسترا على جوال سامسونج جالاكسي ايه 71، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 25.72%، بسعر حصري 1299 بدلًا من 1749 ريال سعودي.

على جوال سامسونج جالاكسي ايه 71، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 25.72%، بسعر حصري 1299 بدلًا من 1749 ريال سعودي. عروض extra السعودية اليوم جوالات على جوال سامسونج جالاكسي ايه 42، الجيل الخامس، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 3.45%، بسعر حصري 1399 بدلًا من 1449 ريال سعودي.

على جوال ايه 42، الجيل الخامس، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 3.45%، بسعر حصري 1399 بدلًا من 1449 ريال سعودي. اكسترا عروض اليوم على جوال سامسونج جالكسي اس 21 بلس، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 4.76%، بسعر حصري 3999 بدلًا من 4199 ريال سعودي.

على جوال سامسونج جالكسي اس 21 بلس، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 4.76%، بسعر حصري 3999 بدلًا من 4199 ريال سعودي. عروض extra لليوم على جوال سامسونج جالكسي اس 21 بلس، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 5%، بسعر حصري 3799 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

عروض اكسترا جوالات سامسونج

عروض متجر اكسترا على جوال سامسونج جالاكسي ايه 51، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 8.43%، بسعر 1099 بدلًا من 1199 ريال سعودي.

على جوال سامسونج جالاكسي ايه 51، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 8.43%، بسعر 1099 بدلًا من 1199 ريال سعودي. عروض اكسترا للالكترونيات على جوال سامسونج جالاكسي ايه 31، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 8.73%، بسعر 899 بدلًا من 985 ريال سعودي.

على جوال سامسونج جالاكسي ايه 31، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 8.73%، بسعر 899 بدلًا من 985 ريال سعودي. عروض الجوالات من اكسترا على جوال سامسونج جالاكسي زد فولد 2، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 12.5%، بسعر 6999 بدلًا من 7999 ريال سعودي.

على جوال سامسونج جالاكسي زد فولد 2، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 12.5%، بسعر 6999 بدلًا من 7999 ريال سعودي. عروض جوالات اكسترا على جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا، سعة 512 جيجابايت، مع خصم 21.82%، بسعر 4299 بدلًا من 5499 ريال سعودي.

على جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا، سعة 512 جيجابايت، مع خصم 21.82%، بسعر 4299 بدلًا من 5499 ريال سعودي. جوال سامسونج جالاكسي اس 21 ، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 5.97%، بسعر 3149 بدلًا من 3349 ريال سعودي.

، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 5.97%، بسعر 3149 بدلًا من 3349 ريال سعودي. جوال سامسونج جالاكسي اس 20 اف اي، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 24.97%، بسعر 2250 بدلًا من 2999 ريال سعودي.

عروض extra لليوم جوالات

الفقرة التالية نقدم بها خصومات إكسترا جوالات هواوي على هواتف سلسلة هواوي واي، ونوفا، وميت:

عروض اكسترا جوالات هواوي ميت 40 برو، الجيل الخامس، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 12.19%، بسعر حصري 3599 بدلًا من 4099 ريال سعودي.

ميت 40 برو، الجيل الخامس، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 12.19%، بسعر حصري 3599 بدلًا من 4099 ريال سعودي. extra خصومات الجوالات على جوال هواوي نوفا 7، الجيل الخامس، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 15.79%، بسعر حصري 1599 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

على جوال نوفا 7، الجيل الخامس، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 15.79%، بسعر حصري 1599 بدلًا من 1899 ريال سعودي. عروض جوالات هواوي اكسترا على جوال هواوي نوفا 7 اس اي، الجيل الخامس، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 18.7%، بسعر حصري 1299 بدلًا من 1599 ريال سعودي.

على نوفا 7 اس اي، الجيل الخامس، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 18.7%، بسعر حصري 1299 بدلًا من 1599 ريال سعودي. عروض الجوالات من إكسترا على جوال هواوي نوفا 7 اي، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 23.49%، بسعر حصري 879 بدلًا من 1149 ريال سعودي.

على جوال 7 اي، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 23.49%، بسعر حصري 879 بدلًا من 1149 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا للجوالات على جوال هواوي واي 8 بي، الجيل الرابع، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 24.83%، بسعر حصري 699 بدلًا من 930 ريال سعودي.

على جوال هواوي واي 8 بي، الجيل الرابع، سعة 128 جيجابايت، مع خصم 24.83%، بسعر حصري 699 بدلًا من 930 ريال سعودي. عروض جوالات إكسترا على جوال هواوي mate 30 برو، سعة 256 جيجابايت، مع خصم 6.71%، بسعر حصري 2099 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

عروض إكسترا للجوالات قدمناها لكم على أجهزة ابل ايفون، وهواوي، وسامسونج في خصومات عروض السعودية ، فتابعونا لمتابعة أحدث اسعار الجوالات ، وكذلك خصومات اكسترا اكسسوارات جوال وأجزة إلكترونية.