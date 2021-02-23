نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرق بين تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة وصلاحيتها في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة تعتبر من اهم خدمات مديرية الجوزات السعودي التي تمنحها لزائريها والمقيمين بها التي لا يعلم الكثير الفرق بينهم وتتعدد أنوعها وتختلف من مكان لااخر وآلتي يجب استخرجها إذا كنت من الأشخاص الذين يخرجون من المملكة ويريدون العودة أليها مرة اخرى، وتعد المديرية العامة للجوازات هي قطاع يتبع لوزارة الداخلية ويعمل تحت مظلة الأمن العام في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات الإقامة في المملكة والقدوم إليها والمغادرة منها، وأعمال إصدار الجواز السعودي.

اشتراكك في نظام أبشر الإلكتروني يسمح لك بكل بساطة بالقيام بـالاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة ، وهي خدمة توضح للمقيمين في السعودية مدة الصلاحية الخاصة بالتأشيرة وأيضا نوع التأشيرة سواء كانت للعمل أو الدراسة أو غير ذلك كما توضح تفاصيل أخرى مثل جنسية المقيم وتأمينه الصحي وغير ذلك، وفى حال تأخر المقيم عن الموعد المحدد للعودة إلى المملكة لا يفرض عليه أية غرامة مالية، وإنما تكون المخالفة منع دخول لأراضي المملكة لمدة ثلاثة سنوات أو يمكن العودة بتأشيرة جديدة ويوجد طريقتين لتمديد تأشيرة خروج وعودة لم تنتهي للمقيمين والتابعين في المملكة.

تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة

يقصد بتأشيرة الخروج والعودة المفردة هي التأشيرة التي تسمح للشخص بالسفر مرة واحدة فقط في مدة لا تزيد عن شهرين، ورسوم الحصول على تأشيرة الخروج والعودة المفردة هي 200 ريال سعودي وإذا رغب الشخص في تمديد شهر إضافي يقوم بدفع 100 ريال سعودي.

لا بد أن يكون السجل المروري الخاص بك خالي من أي مخالفات.

سيتم إعطائك نموذج قم بملئه البيانات المطلوبة بحسب ما هو مكتوب في جواز السفر مع وضع صورة شخصية لك والطلب من صاحب العمل بختمها والتوقيع عليها.

يجب على صاحب العمل الحضور بعد عمل تفويض رسمي له.

لا تنسى إحضار جواز السفر ورخصة الإقامة وع التأكد من أنهما ساريا المفعول.

لا بد أن يقوم صاحب العمل بالموافقة بشكل رسمي على منح تأشيرة الخروج والعودة المتعددة لك وذلك من خلال كتابة خطاب رسمي.

دفع مبلغ 500 ريال سعودي من خلال نظام سداد وهذا المبلغ هو رسوم التأشير الخاصة بعدة سفرات.

تسجيل البصمة وتعد هي تلك الخطوة الأخيرة.

ما هو الفرق ما بين تأشيرة الخروج والعودة المتعددة والمفردة

إذا كنت من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية وترغب في الخروج منها والعودة إليها مرة أخرى وتكرار ذلك عدة مرات عليك باتباع النقاط التالية :

أولا تأشيرة الخروج والعودة المفردة: هي التأشيرة التي تسمح السفرة لمرة واحدة وعلى ان تكون المدة شهرين وتكون رسوم الشهرين 200 ريال سعودي وأذأ أراد المقيم أضافه اكثر من شهر يقوم بدفع 100 ريال سعودي عن كل شهر أضافي وتدرس المملكة الآن قرار بزيادة الرسوم.

ثانيا تأشيرة الخروج والعودة المتعددة : هي التأشير التي تسمح للمقيم السفر اكثر من مرة وبصفة مستمر وتكون المدة المسموحة 3 اشهر ويكون الرسوم الخاصة بهم 500 ريال عن كل شهر وعلى ان يكون رسوم الشهر الإضافي 200 ريال سعودي للشهر الواحد

حيث أن الأشخاص المسموح لهم بالزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية هم : الأب – الأم – الزوج – الزوجة الابن – الابنة -الأخ – الأخت التي لابد أن يكون عمرها أقل من 18 عام، و تكون الزيارة للأخت بمرافقة أحد الوالدين و لابد من تحقق الشرطين حتى لا يتم رفض طلب الزيارة .

رسوم الخروج والعودة للتابعين

إذا كان لدى المقيم زوجة أو أبناء يسمى تابعين وفى حاله الرغبة السفر إلى بلادهم والعودة إلى المملكة مرة اخرى علية استخراج تأشيرة خروج وعودة ويجب علية تسديد رسوم 100 ريال سعودي عن كل شخص آو مرافق بشكل شهرى وسوف يزيد الرسوم إلى 200 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة الزيارة للسعودية

رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة لمرة واحدة يكلف 4000 ريال سعودي .

الزيارة العائلية ألي المملكة السعودية إذا كانت عدة مرات تكون التأشيرة إلى المملكة برسوم حوالى 3000 ريال سعودي إلى 8000 ريال سعودي وتكون المدة بين ستة اشهر وعامين .

الزيارة العائلية التي تكون مدتها 12 شهر أي عام واحد يكون رسوم التأشيرة 5000 ريال سعودي .

تمت إتاحة طباعة تأشيرة الخروج والعودة من خلال نظام أبشر لمن يرغب في طباعتها، علماً بأن الجوازات لا تطالب المقيمين بإحضار الورقة نهائياً عند إنهاء إجراءاتهم، والمديرية العامة للجوازات تدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة لهم عبر بوابة وزارة الداخلية.

والجدير بالذكر ان مدة الإقامة أو المدة المحددة للتأشيرة هي الفترة الزمنية المسموح بها للشخص للاستفادة من الخروج والعودة إلى أراضي المملكة بموجب حمل الإقامة وعليك أن تعرف أن مدة التأشيرة تختلف حسب الغرض منها أي التأشيرة الخاصة بهدف العمل تختلف عن الأخرى الخاصة بأداء مناسك الحج والعمرة، تختلف عن تأشيرة الزيارة،لذلك يجب مواكبة التحديثات والالتزام بالفترة المحددة في التأشيرة، لتجنب العقاب والغرامات من السلطات السعودي ويمكن معرفة شروط الخروج النهائي من السعودية وخطوات إصدار تأشيرة الخروج النهائي 1442 وغيرة الكثير.