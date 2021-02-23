شوف عروض العثيم الاثنين اليوم تنزيل حتى 40% على البقالة الطازجة والألبان ومنتجاتها

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين اليوم، تتميز أسواق عبدالله العثيم بتقديم أضخم العروض الأسبوعية، وعمل خصومات وتخفيضات كبيرة على كل المنتجات الموجودة بجميع انواعها، الاجهزة المنزلية والمنظفات والإلكترونيات وأدوات العناية الشخصية ومنتجات العناية بالشعر وكافة المنتجات، وذلك تعمل أسواق عبد الله العثيم على إعانة المواطنين في شراء كل ما يريدون بأقل تكلفة وبأحسن جودة، كتخفيض عروض العثيم الالكترونية، عروض الجوالات في العثيم، تنزيلات سوبر ماركت العثيم، عروض العثيم اليوم الاثنين، عروض العثيم الاسبوعي، وعروض العثيم للجملة، وسنذكر لكم اليوم أهم العروض التي تقدمها أسواق العثيم. عروض العثيم على منتجات الألبان والمخللات عروض العثيم الاسبوعية حلاوة طحينية هالي بالفستق، بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو جرام.

عروض العثيم اليوم الاثنين شطة حارة بسعر 8.50 ريال سعودي للكيلو.

تخفيضات العثيم اليسا زيتون أخضر محشي، فقط بسعر 16.95 ريال سعودي للكيلو جرام.

العثيم العروض الترويجية زيتون كالاماتا جيانت، فقط بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو.

مهرجان الطازج العثيم طرشي مشكل، فقط بسعر 8.50 ريال سعودي للكيلو.

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عروض العثيم الطازج اليوم بلوك خلطة زبدة إمارتي، وزن 2 كيلو جرام، فقط مقابل 15.50 ريال سعودي.

عروض الطازج من العثيم قشطة هالي، وزن 95 جرام، فقط بسعر 1.95 ريال سعودي بدلاً من 3.25 ريال سعودي.

عروض العثيم مول قشطة ملودي، عدد 5 حبات، وزن 170 جرام، فقط بسعر 11.25 ريال سعودي بدلاً من 16.25 ريال سعودي. حذف حساب انستقرام نهائيا

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