شوف عروض لاب توب جرير السعودية تهدي 35% خصم على أجهزة الكمبيوتر المحمولة من علامات تجارية وطرازات متعددة

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عمر شويل - جدة عروض لاب توب جرير السعودية، تقدم jarir bookstore مكتبة جرير السعودية عروض الأسعار الأسبوعية لمكتبات جرير في المملكة العربية السعودية، وتعد مكتبة جرير من أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية لأنها تأسست في المملكة العربية السعودية وهي من أقدم الشركات، وقد توسعت جرير على نطاق واسع من العروض التي تقدمها وستقوم الشركة أيضًا بمشاركة هذه العروض مع العملاء الذين يرغبون في الشراء من خلال موقع الشركة.

تقدم أسواق جرير العديد من التخفيضات أشهرها عروض الجوالات في جرير، بطاقة سامبا جرير، بطاقة خصم جرير، تقسيط جوالات جرير، عروض جوالات جرير الاسبوعية، ايفون xr جرير، سامسونج a71 جرير، ايفون اكس جرير، سعر ايفون x في جرير، ايفون ١٢ جرير، هواوي p40 برو جرير، سامسونج a70 جرير، جرير ايفون 11 برو، ووصولا الى تخفيضات جرير على الحاسوب والكمبيوتر المحمول، وايكم العروض التالية.

أحدث أجهزة اللابتوب المخفضة من لابتوب جرير

عروض جرير اليوم على لابتوب جرير تقدم جرير كمبيوتر مكتبي HP OMEN X 900-251nx للألعاب 12 نواة، سلسلة Intel Core i9-7920X X، سعة 11 جيجابايت DDR5-NVIDIA GeForce GTX 1080Ti، متوافق مع سماعات رأس VR، أسود، تخفيضات جرير خصم 35٪ فقط بسعر 12699 ريال سعودي بدلاً من 19549 ريال سعودي.

اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير ASUS Rog Strix GT35 G35CZ Octa Core Gaming Desktop، الجيل العاشر Intel Core i9-10900KF ،NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8GB، أسود، تخفيضات جرير خصم 29٪ فقط بسعر 10999 ريال سعودي بدلاً من 15399 ريال سعودي من عروض جرير اليوم.

عروض لاب توب جرير MSI GT76 Titan ،DT 10SGS، كمبيوتر محمول للألعاب، 17.3 بوصة ، الجيل العاشر Intel Core i9-10900K ،NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8 GB ،1 تيرابايت PCIe NVMe SSD / 1 تيرابايت HDD، عروض جرير اليوم متوافق مع الواقع الافتراضي الزجاجي، تخفيضات جرير فقط بسعر 20799 ريال سعودي.

اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير

لابتوب جرير و عروض لاب توب جرير ASUS Rog Strix GT15 G15CK كمبيوتر مكتبي سداسي النوى للألعاب من جرير، الجيل العاشر Intel Core i7-10700KF ،NVIDIA GeForce RTX 2060 8GB، عروض جرير اليوم اللون أسود، تخفيضات جرير خصم 32٪ فقط بسعر 5199 ريال سعودي بدلاً من 7699 ريال سعودي.

اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير تنزيلات جرير على كمبيوتر مكتبي HP OMEN 30L GT13-0004nx للألعاب ذو عشرة نوى، الجيل العاشر Intel Core i9-10900K ،NVIDIA GeForce RTX 2080Ti 11GB، متوافق مع سماعة رأس VR، أسود، عروض جرير اليوم تخفيضات جرير فقط بسعر 15299 ريال سعودي.