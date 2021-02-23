شوف عروض بنده السعودية عروض حصرية تصل الي 60%

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية؛ حيث يُقدم هايبر بندة Panda الشهير بالمملكة العربية السعودية العديد من العروض والخصومات علي الأجهزة الكهربية وأجهزة التكنولوجيا الحديثة، حيث تقدم بندة Panda عروض أسبوعية مذهلة ومميزة علي شاشات التلفزيون بكافة أنواعها وأسعارها المعروفة بها وماركات تجارية معروفة وشهيرة جداً في المملكة العربية السعودية وجميع البلدان العربية، كما تٌقدم بندة عروض أيضاً علي أجهزة المحمول والجوالات، وعروض وخصومات أيضاً علي الجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ وتخفيضات تصل الي نصف السعر.

يُُقدم ماركت بنده الي جميع عملائها خصومات علي منتجات مطلوبة من العملاء في المملكة العربية السعودية وتعتبر من أكثر المنتجات مبيعاً، فقد تبدأ تلك العروض من يوم الأربعاء المُقبل في اليوم الرابع والعشرون من شهر نوفمبر لهذا العام 2021 وتستمر لمدة أسبوع فيما يعادل سبعة أيام علي التوالي.

عروض بنده السعودية

أعلن ماركن بندة عن عروض وخصومات بأسعار سلسة، حيث يبدأ ذلك العرض من يوم الأربعاء المقبل 24 نوفمبر 2021 م الي 7 أيام، حيث تعتبر ذلك فرصة لمن يرغب في شراء أي جهاز من الأجهزة المعروضة في مجلة بندة والتي جمعناها لكم في ذلك المقال، تابعوا السطور القادمة من المقال.

عروض بنده السعودية علي شاشات التلفزيون

شاشة تلفزيون دورا الذكي وسعره 1439 ريال فقط بدلاً من 1899 ريال، والتوصيل مجاني الي المنزل. شاشة تلفزيون غمبكس جلوريا وسعره 1699 ريال بدلاً من 2409 ريال، والتوصيل مجاني حتي المنزل. شاشة تلفزيون سكاي وورثبسعر وسعره 1479 ريال بدلاً من 1799 ريال، والتوصيل مجاني حتي المنزل. شاشة تلفزيون إمبكس وسعره 1299 ريال بدلاً من 1752 ريال، والتوصيل مجاني.

عروض بنده السعودية علي الهواتف الذكية

الهاتف الذكي هواوي واي سعره 1089 ريال فقط. جوال نوكيا 3.4 سعره 525 ريال فقط. الهاتف الذكي لينوفو كي 12سعره 599 ريال فقط بدلًا من 899 ريال. جوال أونور 10 أكس لايت سعره 699 ريال. جوال أونور 9 أكس لايت سعره 719 ريال.

وهكذا زوار موقعنا قدمنا لكم مجموعة من عروض وتخفيضات هايبر بندة لهذا الأسبوع.