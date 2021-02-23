نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت علي الجوالات وتخفيضات أكثر من رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت علي الجوالات ومختلف المنتجات مميزة دائما وكالعادة يقدم لولو هايبر ماركت جميع المنتجات التي يحتاج إليها المنزل والأسرة وبأسعار خيالية، يعتبر لولو هايبر ماركت من أشهر السوبر ماركت المتواجدة في أنحاء المملكة العربية السعودية وأكثرها انتشارا، توسع لولو هايبر ماركت لينتشر في داخل جميع أنحاء المملكة وخارجها أيضا انتشرت فروع لولو هايبر ماركت في البحرين والأمارات وغيرها من الدول الأخرى. عروض لولو هايبر ماركت علي الجوالات هاتف Apple iphone إكس آر ٢٥٦ جيجا متوفر الهاتف بلونين لون أصفر ولون أزرق، يعتبر هذا العرض من العروض المميزة والحصرية داخل لولو هايبر ماركت يتوفر الجوال Apple بسعر مميز وخصم هائل ٢٥٨٩ ريال سعودي بدلا من ٤٣٢٩ ريال سعودي سارع بالشراء للحصول على العرض.

هاتف سامسونج GalaxyS ٢١يو ٥جي ٢٥٦ جيجا، RAM: 12GB، HDD: 256GB، يتوفر الهاتف سامسونج بمميزات كبيرة ومساحة الهاتف أيضا كبيرة ومتوفر داخل لولو هايبر ماركت بسعر مميز ٥٣٩٩ ريال سعودي.

هاتف شاومي ٩تي ٤جي ١٢٨جيجا xiaomi 9T 128GB 4G، يتوفر الجوال شاوميشالوميساومي بسعر مميز ٦٥٩ ريال سعودي سارع بالشراء قبل نفاد الكمية.

هاتف Iphone Apple ١١ ١٢٨جيجا يتوفر الجوال Apple11 بألوان عديدة ومتوفر منها اللون الأسود والأبيض والأخضروالبنفسج black/white/green/purple، متوفر الهاتف بسعر ٣٠٧٩ ريال سعودي بدلا من ٣٥٩٩ ريال سعودي.

سامسونج Galaxy نوت ١٠ لايت ١٢٨ جيجا، يتوفر الجوال Samsung galaxy note10 lite128GB، يتوفر الهاتف بسعر ١٥٩٩ بدلا من ٢١٨٩ريال سعودي.

يتوفر الهاتف اوبو رينو٤ ١٢٨جيجا Oppo Reno4 128GB، RAM: 8GB، HDD يتوفر الجوال بسعر ١٣٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٩٩ ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر ماركت علي السماعات والساعات بيتس سماعة لاسلكية Beats Wireless Earphone تتوفر السماعة باللون الأحمر بسعر ١٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٤٩ ريال سعودي.

Hwauie ايربود فري بودر ٣آي Huawei Bluetooth freebuds 3i، تتوفر السماعة بسعر مميز ٣٢٩ ريال سعودي بدلا من ٣٩٩ ريال سعودي.

شاومي ميديا بوكس ٨ جيجا Mi media box 8GB، متوفرة في عروض لولو هايبر بسعر ٢٣٩ريال سعودي. وتتوفر أيضا ساعة Apple Nike serises 5 بسعر ١٤٤٩ ريال سعودي بدلا من ١٧٩٩ ريال سعودي. صنع زينة رمضان بنفسك بأقل الأسعار

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