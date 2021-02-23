نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية وخصومات هائلة على الأجهزة الإلكترونية وهدايا قيمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية وخصومات هائلة على الأجهزة الإلكترونية وهدايا قيمة مقدمة على الشاشات الإلكترونية بالإضافة للأجهزة الكهربائية، والهواتف الذكية في عروض قوية، وخصومات هائلة على معظم المنتجات في جميع فروع اكسترا في المملكة العربية السعودية سارع باقتناء ما تريد شراؤه من فروعهم.

عروض اكسترا على الشاشات الإلكترونية ومميزاتها

تقدم اكسترا عروض وتخفيضات كبيرة على الشاشات الإلكترونية، بالإضافة لهدايا قيمة، وأيضاً خدمة التوصيل المجاني.

شاشة كلاس برو، تلفزيون 55 بوصة، ذكي، دقة عرض فائقة الوضوح، به تقنية Color Dynamic Crystal Color درجات ألوان واقعية، ويمتلك أيضاَ تقنية 4K العالية الوضوح، بسعر 1599 ريال سعودي بدلاً من 2199 ريال سعودي، بخصم 27.28%، ووفر 600 ريال سعودي، ويشمل هدايا مجانية بقيمة 139 ريال سعودي، وبه ميزة التقسيط قم بدفع 77 ريال سعودي شهرياً لمدة 36 شهر.

شاشة سامسونج، تلفزيون 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، به تقنية Color Dynamic Crystal Color درجات ألوان واقعية، ويمتلك أيضاَ تقنية 4K العالية الوضوح للصور والألوان، بسعر 3299 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي، أي خصم 45%، ووفر 2700 ريال سعودي، ، وبه ميزة التقسيط قم بدفع 158 ريال سعودي شهرياً لمدة 36 شهر، وبه خدمة التوصيل المنزلية السريع.

شاشة ال جي، تلفزيون 55 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، يمتاز بوجود تقنية نانو سيل لألوان واقعية، به معالج AI α7 من الجيل الثالث بدقة 4K، وبه نظام التعتيم الشامل، بسعر 4599 ريال سعودي بدلاً من 8799 ريال سعودي، أي خصم 47.73%، ووفر 4200 ريال سعودي، ويشمل هدايا مجانية بقيمة 599 ريال سعودي، وبه ميزة التقسيط قم بدفع 220 ريال سعودي شهرياً لمدة 36 شهر، وبه خدمة التوصيل المنزلية السريع.

شاشة كلاس برو، تلفزيون 70 بوصة، أندرويد، فائق الوضوح، يمتاز بتقنية Color Dynamic Crystal Color درجات ألوان واقعية، ويمتلك أيضاَ تقنية 4K العالية الوضوح، بسعر 2799 ريال سعودي بدلاً من 4999 ريال سعودي، بخصم 44%، ووفر 2200 ريال سعودي، ويشمل هدايا مجانية بقيمة 399 ريال سعودي، وبه ميزة التقسيط قم بدفع 134 ريال سعودي شهرياً لمدة 36 شهر، وبه خدمة التوصيل المنزلية السريع.

شاشة سامسونج، تلفزيون 55 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، بسعر 3199 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي، بخصم 46.67%، ووفر 2800 ريال سعودي، وبه ميزة التقسيط قم بدفع 153 ريال سعودي شهرياً لمدة 36 شهر، وبه خدمة التوصيل المنزلية السريع.

شاشة تي سي ال، تلفزيون 70 بوصة، فائق الوضوح، ذكي، يمتاز بتقنية Color Dynamic Crystal Color درجات ألوان واقعية، ويمتلك أيضاَ تقنية 4K العالية الوضوح، بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي، بخصم 44%، ووفر 800 ريال سعودي، ويشمل هدايا مجانية بقيمة 399 ريال سعودي، وبه ميزة التقسيط قم بدفع 144 ريال سعودي شهرياً لمدة 36 شهر، وبه خدمة التوصيل المنزلية السريع، وضمان لمدة سنتين.

شاشة ال جي، تلفزيون 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، يمتاز بوجود تقنية معالج رباعي النواة 4K، لديه خاصية تجربة سينيمائية حقيقية، وبه صوت محيطي فائق، بسعر 3699 ريال سعودي بدلاً من 6199 ريال سعودي، بخصم 40.%، ووفر 2500 ريال سعودي، ويشمل هدايا مجانية بقيمة 329 ريال سعودي، وبه ميزة التقسيط قم بدفع 177 ريال سعودي شهرياً لمدة 36 شهر، وبه خدمة التوصيل المنزلية السريع.