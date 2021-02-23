نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده علي الجوالات اليوم 24 فبراير حتي 2 مارس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بأحدث الجوالات الجديدة التي يتم إصدارها بشكل شهري في المملكة ويبحثون عن آخر الهواتف الذكية التي أعلنت عنها الشركات العالمية من أجل شراء أحدث الهواتف الذكية، ومن أفضل شركات بيع الإلكترونيات والتجزئة في السعودية هي بنده لذلك ينتظر الآلاف بشكل أسبوعي آخر عروض بنده لكي يشاهدوا العروض المتواجدة علي الجوالات، ونعرض لكم في هذا الموضوع عروض بنده علي الجوالات اليوم 24 فبراير حتى 2 مارس 2021.

عروض بنده علي الجوالات

لا تكتفي بنده على توفير العديد من الجوالات فقط ضمن مجلة عروضها الأسبوعية بل توفر معها كافة مستلزمات الهواتف الذكية من سماعات بلوتوث بأنواعها المختلفة وأبرزها سماعات ماك وأيضا الكثير من الشواحن اللاسلكية وشواحن يو إس بي من النوع أبل وكابل آيفون وشاحن متنقل واير بودس أبل والكثير من مستلزمات الهواتف الذكية الهامة التي يحتاجها الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية.

يمكنك الحصول علي قرص تخزين من النوع توشيبا من بنده بسعر 189 ريال لمساحة التخزين 1 تيرا بايت وسعر 279 ريال لمساحة 2 تيرا بايت، وايضا توفر بنده كابل ايفون ومايكروفون جولف أو يو اس بي بسعر 17.50 ريال وهو عرض نصف السعر الرائع، وشاحن متنقل بسعر 77.50 ريال بقوة 7000 ملي أمبير، وسماعة بلوتوث من النوع ماك بسعر 19.50 ريال، وشاحن يو أس بي أبل 20 واط بسعر 85 ريال، وشاحن ماغسيف أبل بسعر 169 ريال وسماعات أبل اير بودس 2 شاحن عادي بسعر 519 ريال، وايباد من النوع أبل بسعر 2049 ريال، وتابلت الكاتيل 1 تي بسعر 339 ريال.

من ضمن الجوالات الحديثة المتواجدة في عروض بنده علي الجوالات اليوم هي أونور 9 اكس لايت بسعر 719 ريال وجوال أونور 10 اكس لايت بسعر 699 ريال وجوال 8 هواوي واي 9 أي 1089 ريال، وجوال نوكيا 3.4 بسعر 525 ريال، ولينوفو كي 12 بسعر 599 ريال، وجوال هواوي نوفا 7 أي بسعر 879 ريال، وهاتف الكاتيل 1 بسعر 209 ريال.