نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الصفقات الكبرى من أسواق العثيم عرض على الأيفون والأجهزة الكهربائية حتى يوم 3 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة كعادة أسواق عبدالله العثيم التجارية، وتحت عنوان عروض الصفقات الكبرى تقدم أسواق العثيم عروض كبيرة على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وتشمل العرض عرض على هاتف ايفون 12برو ماكس ومجموعة أخرى من الهواتف، هذا بالإضافة لوجود مئات العروض الأخرى المميزة التي يمكن الاستفادة بها عند زيارة أسواق العثيم، وتبدأ العروض من يوم الأربعاء 12 رجب1442هـ الموافق 24 فبراير وحتى يوم 2 مارس 2021م عروض أسواق العثيم العروض داخل العروض بكميات محدودة لكل عميل، وأي كمية إضافية تحتسب بالسعر العادي. عروض أسواق العثيم على الهواتف ايفون 12 برو ماكس 128 جيجابايت بسعر 4899 ريال (هذا العرض ساري في أسواق العثيم حتى نفاذ الكمية).

ايفون 12 برو ماكس 256 جيجابايت بسعر 5449 ريال (هذا العرض ساري في أسواق العثيم حتى نفاذ الكمية).

جوال لافا أي أر أي إس 61 بسعر 245 ريال للحبة

جوال سامسونج أي 52 بسعر 999 ريال.

جوال سامسونج أي 71 ، 128 جيجا بسعر 1349 ريال. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية شاشة أمبكس 4 كي سمارت 65 بوصة بسعر 1399 ريال.

مايكرويف كليك أون 20 لتر ديجيتال بسعر 179 ريال بدلًا من 299 ريال.

خلاط كينوود مع 2 مطحنة للتوابل بسعر 99 ريال بدلًا من 171.35 ريال.

ثلاجة كليكون باب واحد 48 لتر بسعر 389 ريال بدلًا من 449 ريال.

مكنسة نيكاي كهربائية 1400 وات بسعر 110 ريال بدلًا من 163.20 ريال.

براد ماء كليك وان بسعر 349 ريال بدلًا من 429 ريال.

غسالة كليك أوت حوضين 7 كيلو بسعر 389 ريال بدلًا من 549 ريال .

قدر ضغط هومر كهربائي بسعر 199 ريال بدلًا من 299 ريال.

ميكروويف هومر 20 لتر بسعر 189 ريال بدلًا من 257.39 ريال.

قلاية زيت كولين عميقة 3 لتر بسعر 129 ريال بدلًا من 169 ريال.

صانع طعام هومر بسعر 189 ريال بدلًا من 327.48 ريال.

صانع طعام كينوود بسعر 199 ريال بسعر 272.72 ريال.

قلاية السيف صحية 4 لتر بسعر 269 ريال بدلًا من 327.48 ريال.

قلاية هومر كهربائية 2.6 لتر بسعر 169 ريال بدلًا من 327.48 ريال. بروشور عروض أسواق العثيم الصفقات الكبرى طريقة صنع صابون الجلسرين منزليًا في خطوات بسيطة للعناية بالبشرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الصفقات الكبرى من أسواق العثيم عرض على الأيفون والأجهزة الكهربائية حتى يوم 3 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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