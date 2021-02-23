نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق العثيم الأسبوعية بداية من يوم 24 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق عبدالله العثيم عروض كبيرة بشكل مستمر، وهذه العروض مستمرة وموجود في جميع الفروع، ومن العروض الأخيرة المتوفرة حاليًا في الأسواق وسارية حتى يوم 4 مارس عرض المهرجان الشهري للجملة وعرض الصفقات الكبرى والذي يشمل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والهواتف وهاتف ايفون، وعروض أسواق العثيم الأسبوعية على جميع المنتجات الغذائية واللحوم والعروض على منتجات التنظيف، وكثير من المنتجات الأخرى.

عروض أسواق العثيم

انتهز الفرصة لشراء جميع احتياجات منزلك من خلال عروض أسواق العثيم الأسبوعية، والتي تبدأ من يوم 24 فبراير وتسري حتى يوم 2 مارس:

بامية زيرو 2 حبة بسعر 10.95 ريال بدلًا من 17.50 ريال.

بازلاء داري بسعر 9.95 ريال للحبة.

خضروات داري مشكلة مع الذرة بسعر 9.95 ريال للحبة.

زيتون كوبوليفا أخضر أو أسود بدون نوى 75 جرام بسعر 3.95 ريال.

والجديد في أسواق العثيم خضروات ساديا الخالية من المواد الحافظة والمقطوفة طازجة ومجمدة على الفور.

دجاج ساديا مجمد 800 جرام بسعر 98.95 ريال بدلًا من 136 ريال.

دجاج ساديا 1200 جرام بسعر 121.95 ريال بدلًا من 160 ريال.

خضروات ساديا 450 جرام (بازلاء- ذرة حلوة- خضروات مشكلة) بسعر 5.95 ريال.

بطاطس لامب وستون شرائح 1 كيلوجرام بسعر 14.95 ريال بدلًا من 20.50 ريال.

بطاطس لامب وستون كريسكت تويستر 2.5 كيلوجرام بسعر 32.95 ريال بدلًا من 47.25 ريال للحبة.

بطاطس داري مقلية بسعر 4.95 ريال بدلًا من 8.95 ريال.

تونة فيكتو خفيف 185 جرام 2 حبة بسعر 7.75 ريال بدلًا من 13 ريال.

زيت فيكتو كانولا 2 * 1.5 لتر بسعر 22.95 ريال بدلًا من 31.75 ريال.

أرز هالي سيلا بسمتي 10 كجم مزة بسمتي هندي بسعر 49.95 ريال بدلًا من 71.25ريال.

أرز هالي برمل هندي 10 كجم بسعر 28.95 ريال بدلًا من 36.95 ريال.

سكر أبو فهد ناعم 10 كجم بسعر 24.95 ريال بدلًا من 33.95 ريال.

زيت عافية ذرة 2* 1.5 لتر بسعر 38.95 ريال بدلًا من 47.95 ريال.

زيت عافية دوار الشمس 2* 1.5 لتر بسعر 29.95 ريال بدلًا من 38.95 ريال.

بروشور عروض أسواق العثيم