مميزات تسجيل الطلاب في منصة مارفلز التعليمية، والحصول على كافة الدروس

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عمر شويل - جدة مميزات التسجيل في منصة مارفلز التعليمية 1442 للحصول على كافة الدروس هي واحدة من المنصات العالمية التي توزعت بشكل إلكتروني كامل، وذلك من أجل الحفاظ على سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى الحفاظ على الدروس التي يقوم معظم الأشخاص بدراستها في مختلف المراحل العمرية، كما تتناسب أيضاً تلك الدروس مع جميع الأطفال.

منصة مارفلز التعليمية

من الجدير بالذكر أن تلك المنصة تم تأسيسها في الأساس للحفاظ على حياة جميع الطلاب خوفاً عليهم في المقام الأول من الإصابة بفيروس كورونا.وذلك بعد انتشار المنصة في كافة أنحاء المملكة، والأثر السلبي لذلك الانتشار على العملية التعليمية.حيث أنها أصبحت بديل عن الذهاب إلي الجامعات والمدارس بشكل منتظم.

تسجيل الطلاب في منصة مارفلز التعليمية 1442

تم تنفيذ منصة مارفلز بشكل إلكتروني كامل، يتمكن الطالب من خلالها بالتعلم في المنزل باستخدام الإنترنت بديلاً عن المدرسة أو الجامعة.

وذلك للحفاظ على حياته من خطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء الذهاب للمدرسة، كما تعتبر المنصة أيضا محافظة على سير العملية التعليمية للعام الدراسي 2021.

وذلك عن طريق المحافظة على جميع الدروس التي تعرض على المنصة، وكذلك أهم الأسئلة الموجودة على المنصة.

نبذة عن المنصة

تعتبر منصة مارفلز واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة جداً في لسير العملية التعليمية.

تقوم منصة مارفلز بتقديم الدروس التعليمية التي تتناسب مع جميع الأطفال في سن 3 سنوات وحتي سن 6 سنوات.

كما تعد الإجراءات الخاصة بعمل تلك المنصات الإلكترونية والخاصة بالتعليم عن بعد ” إجراءات استثنائية “.

فهي تعتبر طريقة بسيطة لتعليم جميع لافتا بمختلف الأعمار قبل السن المدرسي ما يساهم في بناء شخصيتهم، وتأسيسهم في مبادئ العربي والحساب وغيرها.

كما تساهم المنصة أيضا في تعليم هؤلاء الأطفال جميع السلوكيات الصحيح المرغوب فيها.

مميزات التسجيل في المنصة

تتسم عملية التسجيل ضمن منصة مارفلز التعليمية بالعديد من المميزات، والتي من أهمها ما يلي:

مساعدة جميع الطلاب للحصول على إتمام العملية التعليمية الخاصة بهم.

تنمية المهارات الحديثة الخاصة بالأطفال.

تساعد في امتلاك الطالب الشخصية المستقلة التي تجعله قائد في المستقبل.

كما تقوم المنصة بتوفير الاستعداد الكامل بتعليم الطالب ل

الكثير من القدرات والمهارات، التي تزيد عن تلك المهارات والقدرات التي يتعلمها في المدرسة.

من خلال المنصة سوف يتعلم الطفل الأساسيات الخاصة بتعليم العربي والحساب والمهارات التي يطبقها الطالب من خلال تعلمه لتلك الأساسيات.

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